Кончаловский: cнимать кино о Великой Отечественной сложно из-за утраты духа эпохи

Возможно, сейчас имеет смысл заниматься проектами, связанными с СВО, отметил режиссер
Егор Кончаловский на премьере сериала «Хроники русской революции», фото: пресс-служба
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 октября. /ТАСС/. Осмысление Великой Отечественной войны в кинематографе сегодня гораздо сложнее, так как дух этой эпохи уже потерян. Таким мнением в беседе с ТАСС в рамках Первой нижегородской книжной ярмарки поделился кинорежиссер Егор Кончаловский.

«Однозначно ответить на вопрос, какое кино сейчас необходимо России, сложно. Возможно, сейчас имеет смысл снимать проекты о СВО, а через 20 лет мы переосмыслим эту историю и увидим ее с другой стороны. Этот взгляд не обязательно будет гиперпозитивным или гипернегативным — он просто будет другим, более зрелым. С другой стороны, снимать о Великой Отечественной войне сейчас труднее, потому что дух этой войны потерян: ушли те, кто помнил это время — деды и отцы», — отметил он.

Кончаловский добавил, что во время Великой Отечественной войны в основном снимали комедии и жизнеутверждающие картины. «Спустя 20 лет фронтовики, такие как Григорий Чухрай и Андрей Ростоцкий, начали создавать глубокие фильмы об этом времени. Но это произошло только через 20 лет», — заключил собеседник агентства.

О ярмарке

Нижегородская книжная ярмарка проходила с 10 по 12 октября в рамках «Российской книжной недели» при поддержке правительства области и Российского книжного союза. Гостей ждали творческие встречи, интерактивы, лекции, мастер-классы, презентации книг. Новинки художественной, детской, образовательной и научно-популярной литературы представили свыше 65 ведущих издательств из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и других регионов.

Кроме того, состоялось более 50 встреч с современными авторами, среди которых Захар Прилепин, Эдуард Веркин, Анна Ревякина, Олег Демидов и другие. Также о своих творческих проектах рассказали режиссер Ольга Акатьева, Егор Михалков-Кончаловский и блогер Кристина Потупчик. Кроме того, была предусмотрена специальная программа в рамках празднования Года защитника Отечества. Ряд мероприятий посвящен экранизациям книг. Для детской аудитории провели чаепитие с героями нового фильма «Алиса в стране чудес».