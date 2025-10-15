Кончаловский: cнимать кино о Великой Отечественной сложно из-за утраты духа эпохи

«Однозначно ответить на вопрос, какое кино сейчас необходимо России, сложно. Возможно, сейчас имеет смысл снимать проекты о СВО, а через 20 лет мы переосмыслим эту историю и увидим ее с другой стороны. Этот взгляд не обязательно будет гиперпозитивным или гипернегативным — он просто будет другим, более зрелым. С другой стороны, снимать о Великой Отечественной войне сейчас труднее, потому что дух этой войны потерян: ушли те, кто помнил это время — деды и отцы», — отметил он.