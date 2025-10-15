Ричмонд
СМИ: у 85-летнего Вениамина Смехова начались проблемы с сердцем из-за лишнего веса

Mash: звезда фильма «Д'Артаньян и три мушкетера» обратился за помощью к врачам
Вениамин Смехов
Вениамин СмеховИсточник: Legion-Media.ru

У актера Вениамина Смехова, получишвшего известность по роли Атоса в фильме «Д’Артаньян и три мушкетера», начались проблемы с сердцем из-за ожирения первой степени. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

85-летний артист, утверждают источники канала, обратился в медицинское учреждение с жалобами на аритмию и сильную одышку при ходьбе. В больнице Смехову проверили также сердечный стенд, установленный несколько лет назад, однако серьезных отклонений не нашли.

Врачи рекомендовали актеру снизить вес, поскольку именно по этой причине у него начались проблемы с сердцем, и назначили витаминный курс для укрепления костной ткани на фоне частых переломов костей.

В 2024 году знаменитости провели операцию на плече, после которой он смог отказаться от обезболивающих препаратов и восстановить подвижность руки. Травму артист получил несколько лет назад. Плечо срослось неправильно, что вызвало защемление нерва и сильные боли.

Ранее Вениамин Смехов рассказал, за что благодарен Горбачеву.