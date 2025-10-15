Эпичная трилогия Питера Джексона «Властелин Колец» навсегда изменила представление о кинофэнтези. Удивительно, что большая часть магии Средиземья была создана не на компьютере, а снята в реальных локациях. Эта статья — ваш гид по Новой Зеландии, которая стала домом для хоббитов, эльфов и отважных воинов. Мы подробно разберем, где снимали фильм «Властелин колец», и расскажем, какие из этих мест можно посетить сегодня.
Города, места и локации, где снимали трилогию «Властелин колец»
Режиссер Питер Джексон, будучи уроженцем Новой Зеландии, выбрал для съемок своей культовой трилогии более 150 локаций на Северном и Южном островах. Команда осматривала страну с вертолета, делая по 5—6 посадок в день, чтобы найти идеальные пейзажи для воплощения Средиземья. Давайте отправимся в виртуальное путешествие по самым знаковым из них.
Хоббитон (Шир)
Идиллический Шир, где начинается великое путешествие Фродо, — это не компьютерная графика, а реальное место. Оно было построено на частной ферме и с тех пор превратилось в одну из самых популярных туристических достопримечательностей страны.
Где находится: ферма недалеко от города Матамата, остров Северный.
Интересная деталь: для съемок построили полноценные домики-норы из камня и дерева, а единственным искусственным объектом стал дуб над домом Бэггинсов, созданный из оптоволокна, так как подходящего дерева поблизости не нашлось.
Роковая гора (Ородруин) и Мордор
Для воплощения мрачного царства Саурона создателям не пришлось прибегать к сложным декорациям. Они нашли идеально подходящее место среди суровых вулканических ландшафтов, которые сами по себе создавали необходимую атмосферу угрозы и подавленности.
Где находится: национальный парк Тонгариро, остров Северный (вулканы Нгаурухоэ и Руапеху).
Интересная деталь: Нгаурухоэ — действующий вулкан, который маори считают священным.
Ривенделл
Чтобы найти место для эльфийского убежища, съемочная группа искала уголок, наполненный миром, магией и древней мудростью. Таким местом стал тихий и умиротворенный парк, где природа сама создала нужные декорации.
Где находится: региональный парк Кайтоке около Веллингтона, остров Северный.
Интересная деталь: большинство декораций были разобраны, но на их месте сегодня установлены памятные арки и информационные щиты.
Эдорас и Рохан
Воплощение на экране королевства Рохан, народа наездников, требовало обширных золотистых равнин и величественных холмов. Новая Зеландия предложила идеальный вариант, который стал домом для короля Теодена и его рыцарей.
Где находится: гора Сандей, остров Южный.
Интересная деталь: после съемок все декорации, включая замок Медусельт, были демонтированы, чтобы не нарушать природный ландшафт.
Пеленнорские поля
Для съемок одной из самых масштабных батальных сцен в истории кино была нужна огромная и открытая локация. Равнины Южного острова предоставили необходимый простор, позволив развернуть на них целые армии.
Где находится: равнины около города Твайзел, остров Южный.
Интересная деталь: пейзаж с тех пор почти не изменился, и на месте легко представить масштабное сражение.
Река Андуин и Мертвые топи
Путь Братства Кольца пролегал через разнообразные и подчас опасные ландшафты. Создатели фильма нашли в Новой Зеландии все необходимое: от величественных рек до мрачных и негостеприимных болот.
Где находится: река Каварау и болота Кеплера, остров Южный.
Интересная деталь: знаменитые Столпы Аргоната были добавлены на скалы с помощью компьютерной графики.
Какие места съемок можно посетить сейчас
Многие локации, где снимали фильм «Властелин колец», сегодня доступны для туристов. Одни превратились в полноценные туристические аттракционы, другие остались нетронутыми природными уголками. Составили таблицу с самыми популярными из них.
|Название локации
|Что было в фильме
|Как посетить
|Хоббитон, Матамата
|Деревня хоббитов Шир
|Только с организованной экскурсией. Забронировать тур нужно заранее на официальном сайте
|Национальный парк Тонгариро
|Мордор и Роковая гора
|Самостоятельно или с гидом. Доступны пешие треки, включая знаменитый Tongariro Alpine Crossing
|Гора Виктория, Веллингтон
|Лес, где хоббиты прятались от назгулов
|Самостоятельная прогулка по специальной тропе Lord of the Rings Walk
|Гора Сандей
|Рохан (Эдорас)
|Можно доехать на машине, часть дороги грунтовая. Также доступны туры с гидом
|Окрестности Твайзела
|Пеленнорские поля
|Самостоятельно на автомобиле или с тематическим туром, который покажет точные места съемок
|Болота Кеплера
|Мертвые топи
|Часть маршрута можно пройти по треку Кеплер (Great Walk)
Интересные факты о фильме «Властелин колец»
Создание трилогии — это история не только о гениальных локациях, но и о невероятном труде и внимании к деталям. Вот несколько любопытных фактов, которые вы могли не знать.
1. Скоростные съемки. Все три фильма были сняты за один гигантский производственный период продолжительностью 438 дней, с октября 1999 года по декабрь 2000 года.
2. Настоящий Шир. Чтобы Хоббитон выглядел обжитым, декораторы годами высаживали специальные растения и искусственно состаривали постройки, используя лишайник и даже протаптывая тропинки естественным путем.
3. Звук Назгулов. Легендарный крик Призраков Кольца (Назгулов) был создан звукорежиссерами путем обработки звука, который получается, если провести стаканом по мокрому стеклу.
4. Добровольные «орки». Многие солдаты новозеландской армии выступили в роли статистов в массовых сценах, например, в битве на Пеленнорских полях.
5. Актерская преданность. Вигго Мортенсен (Арагорн) сломал палец ноги, когда в ярости пнул шлем орка в одной из сцен. Его крик боли настоящий и остался в финальной версии фильма.