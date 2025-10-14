Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Сергей Романович рассказал о конфликте с Иваном Янковским из-за «Слова пацана»

Звезда «Чернобыля» вспомнил, как был обижен на коллегу
Сергей Романович на премьере сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается», фото: пресс-служба
Сергей Романович на премьере сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается», фото: пресс-служба

Сергей Романович вспомнил о конфликте с Иваном Янковским. Актер ранее в личном блоге рассказал, что его приглашали на пробы на роль Вовы Адидаса в сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте». Однако он упустил эту возможность и после выхода проекта записал видео, где с сожалением об этом рассказал.

Многие пользователи сети начали высмеивать Романовича, приняв его историю за выдумку, и стали снимать на его ролик пародии. Одно из видео оценил Янковский, который в итоге исполнил роль Вовы Адидаса.

Романович тогда решил, что коллега тоже смеется над ним, и записал ему гневные аудиосообщения.

«У меня такая ярость внутри была на Ваню! Я думал: “Ненавижу тебя”. Я же говорил правду, а он издевается, выставляет меня балаболом, якобы я все выдумал ради хайпа. В итоге Ваня ответил и попросил мой номер. Мы созвонились, он извинился и сказал, что не смеялся надо мной. Я ему так благодарен за звонок!» — рассказал артист в шоу «Макарена».

Иван Янковский на премьере сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается», фото: пресс-служба
Иван Янковский на премьере сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается», фото: пресс-служба

Звезда сериала «Чернобыль. Зона отчуждения» поведал, что в начале сентября на одной из премьер впервые лично встретился с Янковским. По словам Романовича, они пообщались и он поблагодарил коллегу.

«Я его поблагодарил за то, что он позвонил. Мне это действительно было важно. Ваня этот груз с моих плеч сбросил. Я только после нашего разговора начал сам над собой смеяться», — заявил Романович, подчеркнув, что только после этого отпустил ситуацию и даже сам стал снимать пародийные ролики.