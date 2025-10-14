«У меня такая ярость внутри была на Ваню! Я думал: “Ненавижу тебя”. Я же говорил правду, а он издевается, выставляет меня балаболом, якобы я все выдумал ради хайпа. В итоге Ваня ответил и попросил мой номер. Мы созвонились, он извинился и сказал, что не смеялся надо мной. Я ему так благодарен за звонок!» — рассказал артист в шоу «Макарена».