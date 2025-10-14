Сергей Романович вспомнил о конфликте с Иваном Янковским. Актер ранее в личном блоге рассказал, что его приглашали на пробы на роль Вовы Адидаса в сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте». Однако он упустил эту возможность и после выхода проекта записал видео, где с сожалением об этом рассказал.
Многие пользователи сети начали высмеивать Романовича, приняв его историю за выдумку, и стали снимать на его ролик пародии. Одно из видео оценил Янковский, который в итоге исполнил роль Вовы Адидаса.
Романович тогда решил, что коллега тоже смеется над ним, и записал ему гневные аудиосообщения.
«У меня такая ярость внутри была на Ваню! Я думал: “Ненавижу тебя”. Я же говорил правду, а он издевается, выставляет меня балаболом, якобы я все выдумал ради хайпа. В итоге Ваня ответил и попросил мой номер. Мы созвонились, он извинился и сказал, что не смеялся надо мной. Я ему так благодарен за звонок!» — рассказал артист в шоу «Макарена».
Звезда сериала «Чернобыль. Зона отчуждения» поведал, что в начале сентября на одной из премьер впервые лично встретился с Янковским. По словам Романовича, они пообщались и он поблагодарил коллегу.
«Я его поблагодарил за то, что он позвонил. Мне это действительно было важно. Ваня этот груз с моих плеч сбросил. Я только после нашего разговора начал сам над собой смеяться», — заявил Романович, подчеркнув, что только после этого отпустил ситуацию и даже сам стал снимать пародийные ролики.
