Иван Янковский высказался о сравнениях со знаменитым дедом: «Какой-то бред»

Иван Янковский рассказал, как относится к тому, что его часто сравнивают с дедом, советским актером Олегом Янковским. 34-летний артист признался, что его раздражают такие разговоры. По его словам, подобные сравнения обычно звучат в негативном ключе.
«Я считаю, это вообще бессмысленно. Это какой-то бред. Обычно сравнивают в духе: “Ну нет, не дед… До деда далеко… Вот дед, конечно, был… А этот нет, дерево. Дед, конечно, потрясающий. А этот — далеко ему, как до Китая”», — посетовал Янковский в подкасте Dreamcast на платформе «VK Видео».
Однако звезда сериала «Преступление и наказание» считает, что если его с дедом сравнивают — это уже хорошо.
«Есть повод, чтобы сравнили. А остальное… Я готов деду проиграть сто раз из ста», — заключил актер.
Напомним, Иван Янковский родился в актерской семье. Его отец — Филипп Янковский, мать — Оксана Фандера. Дедушка актера — народный артист СССР Олег Янковский, знакомый зрителям по таким фильмам, как «Звезда пленительного счастья», «Мой ласковый и нежный зверь», «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен» и другим.
Олег Иванович ушел из жизни в 2009 году. Ему было 65 лет. Иван Янковский назвал своего сына, который родился в 2021 году в браке с Дианой Пожарской, в честь знаменитого деда.
Ранее Иван Янковский в необычном образе снялся для глянца.