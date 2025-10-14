Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Иван Янковский высказался о сравнениях со знаменитым дедом: «Какой-то бред»

Актер признался, что не любит, когда его сравнивают со знаменитым родственником
Кадр из сериала «Слово пацана»
Кадр из сериала «Слово пацана»

Иван Янковский рассказал, как относится к тому, что его часто сравнивают с дедом, советским актером Олегом Янковским. 34-летний артист признался, что его раздражают такие разговоры. По его словам, подобные сравнения обычно звучат в негативном ключе.

«Я считаю, это вообще бессмысленно. Это какой-то бред. Обычно сравнивают в духе: “Ну нет, не дед… До деда далеко… Вот дед, конечно, был… А этот нет, дерево. Дед, конечно, потрясающий. А этот — далеко ему, как до Китая”», — посетовал Янковский в подкасте Dreamcast на платформе «VK Видео».

Олег Янковский
Олег Янковский

Однако звезда сериала «Преступление и наказание» считает, что если его с дедом сравнивают — это уже хорошо.

«Есть повод, чтобы сравнили. А остальное… Я готов деду проиграть сто раз из ста», — заключил актер.

Напомним, Иван Янковский родился в актерской семье. Его отец — Филипп Янковский, мать — Оксана Фандера. Дедушка актера — народный артист СССР Олег Янковский, знакомый зрителям по таким фильмам, как «Звезда пленительного счастья», «Мой ласковый и нежный зверь», «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен» и другим.

Олег Иванович ушел из жизни в 2009 году. Ему было 65 лет. Иван Янковский назвал своего сына, который родился в 2021 году в браке с Дианой Пожарской, в честь знаменитого деда.

Ранее Иван Янковский в необычном образе снялся для глянца. 