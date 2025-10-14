Брэдли Купера подозревают в неудачной пластике лица: «Как восковая фигура»

«Например, у него уменьшился объем под веком и на скулах, из-за чего в этих областях появились впадины и тени, и он стал выглядеть иначе, чем раньше. Также наблюдается опущение кончика носа, истончение губ и потеря выступающей части верхней губы, что тоже происходит с возрастом. Середина его бровей очень низкая, но это часто встречается у мужчин, и эта особенность была у него всегда», — отметил врач.