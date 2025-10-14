Брэдли Купера подозревают в неудачной пластике лица: «Как восковая фигура»

Брэдли Купер посетил кинофестиваль в Нью-Йорке, в рамках которого презентовал свой новый фильм «Эта штука работает?». На мероприятии 50-летний актер появился в темно-серых брюках, черной футболке и сером пальто.
Поклонников удивил внешний вид знаменитости. Они сочли, что Купер изменил форму носа и сделал блефаропластику. Также они подозревают его в пересадке волос и обвиняют в злоупотреблении ботоксом.
«Господи, зачем ему столько ботокса?», «Он выглядит как стремная восковая фигура», «Что Брэдли Купер сделал со своим красивым лицом?», «Раньше он был таким красивым. Это подтяжка лица, блефароплатика или ринопластика? Выглядит женственно…» — пишут пользователи сети.
При этом, пластический хирург Джон Диаз в беседе с Daily Mail отметил, что актер не делал операции. По мнению специалиста, Купер стал выглядеть иначе из-за возрастных изменений.
«Например, у него уменьшился объем под веком и на скулах, из-за чего в этих областях появились впадины и тени, и он стал выглядеть иначе, чем раньше. Также наблюдается опущение кончика носа, истончение губ и потеря выступающей части верхней губы, что тоже происходит с возрастом. Середина его бровей очень низкая, но это часто встречается у мужчин, и эта особенность была у него всегда», — отметил врач.
Джон Диаз предположил, что Куперу ввели слишком много ботокса в нижнюю часть лба, из-за чего его брови слегка опустились.
«Однако я не вижу ничего, что указывало бы на то, что он делал инъекции или пластические операции на лице», — поделился он.
«Я просмотрел его недавние фотографии и сравнил их с несколькими снимками, сделанными в разное время. Я пришел к выводу, что большинство различий, которые мы наблюдаем, обусловлены естественными процессами старения», — заключил доктор.
