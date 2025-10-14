Ричмонд
Жена Брюса Уиллиса заявила, что дети уже скучают по отцу

Жена артиста рассказала, что муж пропускал важные этапы во взрослении дочерей из-за болезни
Брюс Уиллис и Эмма Хеминг
Брюс Уиллис и Эмма ХемингИсточник: Legion-Media.ru

Жена Брюса Уиллиса Эмма Хеминг призналась в интервью Vogue, что ее дочерям тяжело дается болезнь актера.

По словам супруги артиста, он пропускал важные этапы в жизни и взрослении 13-летней Мейбл и 11-летней Эвелин.

«Они очень скучают по своему отцу. Он пропускает важные этапы. Это тяжело для них. Но дети стойкие», — поделилась жена актера.

Женщина высказала сомнения, что она и дочери смогут «прийти в себя» после того, как столкнулись с болезнью отца. Как отметила жена артиста, раньше ей было неприятно слышать обсуждения деменции мужа. По ее словам, люди не понимают, что ее семья проходит сейчас.

Ранее стало известно о нарастающем напряжении в семье Брюса Уиллиса из-за наследства.