Жена Брюса Уиллиса заявила, что дети уже скучают по отцу

Женщина высказала сомнения, что она и дочери смогут «прийти в себя» после того, как столкнулись с болезнью отца. Как отметила жена артиста, раньше ей было неприятно слышать обсуждения деменции мужа. По ее словам, люди не понимают, что ее семья проходит сейчас.