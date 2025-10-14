Жена Брюса Уиллиса заявила, что дети уже скучают по отцу

Жена Брюса Уиллиса Эмма Хеминг призналась в интервью Vogue, что ее дочерям тяжело дается болезнь актера.
По словам супруги артиста, он пропускал важные этапы в жизни и взрослении 13-летней Мейбл и 11-летней Эвелин.
«Они очень скучают по своему отцу. Он пропускает важные этапы. Это тяжело для них. Но дети стойкие», — поделилась жена актера.
Женщина высказала сомнения, что она и дочери смогут «прийти в себя» после того, как столкнулись с болезнью отца. Как отметила жена артиста, раньше ей было неприятно слышать обсуждения деменции мужа. По ее словам, люди не понимают, что ее семья проходит сейчас.
Ранее стало известно о нарастающем напряжении в семье Брюса Уиллиса из-за наследства.