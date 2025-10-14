Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

«Символ дружбы и пример мастерства»: назван феномен Армена Джигарханяна

Абрам Овеян назвал Джигарханяна символом дружбы народов СССР
Армен Джигарханян в фильме «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди»
Армен Джигарханян в фильме «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди»

Актер, режиссер и педагог Армен Джигарханян навсегда вписал свое имя в историю российского кино и стал символом дружбы народов СССР. Он был человеком, способным объединять культуры разных стран, не только сближая, но и обогащая их. Об этом в беседе с новостным агрегатором «СМИ2» заявил президент армянской диаспоры Тюменской области и заслуженный строитель России Абрам Овеян.

В России к юбилейной дате великого актера проводят массу мероприятий, включая памятные кинопоказы и фестивали, напомнил Овеян, подчеркнув, что эти события помогают людям посмотреть на культуру как на элемент выстраивания отношений между разными народами.

«Культура — это живая ткань, сотканная из языка, традиций, искусства и ценностей. И в истории всегда находятся личности, способные соединять разные культуры, становясь настоящими мостами между народами. Армен Борисович был именно таким человеком», — заявил Овеян.

Армен Джигарханян
Армен ДжигарханянИсточник: Алексей Молчановский

По его мнению, феномен Джигарханяна заключался как раз в умении объединить армянскую выразительность и русскую театральную школу. Он знакомил зрителей с фольклором и богатством своего народа, подчеркнул президент армянской диаспоры. По его мнению, за годы своей деятельности этот великий актер стал настоящим символом дружбы народов, сумев показать, что культурные различия не разъединяют, а сближают и обогащают людей.

«Его вклад в советское и российское искусство невозможно переоценить. Уникальная манера игры, дар перевоплощения и преданность профессии сделали его одной из самых ярких фигур в истории отечественного театра и кино», — подчеркнул Овеян, добавив, что работы Джигарханяна продолжают восхищать и вдохновлять людей и сегодня.

Личности, подобные режиссеру, способны сделать культуру не просто отражением национального богатства, но и инструментом налаживания мира между народами, что подтверждают жизнь и творчество актера, заключил Овеян.

Ранее Анна Каменкова вспомнила, что Армен Джигарханян был настоящим мудрецом.