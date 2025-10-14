Звезда «Улицы Шекспира» призналась, что изучала цыганскую культуру для съемок

Актриса Елизавета Юрьева, сыгравшая в сериале «Улица Шекспира», рассказала о том, как осваивала цыганскую культуру для роли. Она сообщила, что получила базовые знания о цыганских традициях и занималась с хореографом Артуром Богдановым из театра «Ромэн», который делился с ней философией и различными нюансами культуры. Об этом пишет 1tv.ru.
По словам знаменитости, совместно с наставниками из театра они решили отойти от классического исполнения цыганского танца и добавить в него элементы «Венгерки» и «Фламенко», чтобы придать постановке современное звучание и сделать ее органичной для кинематографического формата.
Сюжет сериала рассказывает о столичном адвокате, который оказывается не тем, кем его считали начальник и невеста. По просьбе первой возлюбленной, с которой он не виделся более десяти лет, герой возвращается в родной город и оказывается втянутым в криминальные разборки между местными жителями. Главными персонажами истории выступают представители цыганского сообщества.