Звезда «Улицы Шекспира» призналась, что изучала цыганскую культуру для съемок

Сюжет сериала рассказывает о столичном адвокате, который оказывается не тем, кем его считали начальник и невеста. По просьбе первой возлюбленной, с которой он не виделся более десяти лет, герой возвращается в родной город и оказывается втянутым в криминальные разборки между местными жителями. Главными персонажами истории выступают представители цыганского сообщества.