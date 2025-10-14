Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда «Улицы Шекспира» призналась, что изучала цыганскую культуру для съемок

Актриса Елизавета Юрьева получила базовые знания о цыганских традициях и занималась с хореографом из театра «Ромэн»
Елизавета Юрьева
Елизавета Юрьева

Актриса Елизавета Юрьева, сыгравшая в сериале «Улица Шекспира», рассказала о том, как осваивала цыганскую культуру для роли. Она сообщила, что получила базовые знания о цыганских традициях и занималась с хореографом Артуром Богдановым из театра «Ромэн», который делился с ней философией и различными нюансами культуры. Об этом пишет 1tv.ru.

По словам знаменитости, совместно с наставниками из театра они решили отойти от классического исполнения цыганского танца и добавить в него элементы «Венгерки» и «Фламенко», чтобы придать постановке современное звучание и сделать ее органичной для кинематографического формата.

Кадр из сериала «Улица Шекспира»
Кадр из сериала «Улица Шекспира»

Сюжет сериала рассказывает о столичном адвокате, который оказывается не тем, кем его считали начальник и невеста. По просьбе первой возлюбленной, с которой он не виделся более десяти лет, герой возвращается в родной город и оказывается втянутым в криминальные разборки между местными жителями. Главными персонажами истории выступают представители цыганского сообщества.