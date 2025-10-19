Никита Кологривый играет повара в гастро-комедии: первые кадры «Петрушки»

В центре сюжета — талантливый, но застенчивый повар Петр (Метелкин). С раннего детства бабушка (Людмила Артемьева) учила его вкусно готовить и верила, что внук достигнет кулинарных высот. Однажды в кафе, где Петя работал с лучшим другом Ромой (Кологривый), пришел известный шеф-повар (Виктор Логинов). Мастеру понравилось приготовленное Петей блюдо. Но молодой человек застеснялся и не вышел принять похвалу. Вместо него все лавры, а также предложение о трудоустройстве в престижный ресторан, достались Роману.