Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Дрю Бэрримор в прямом эфире своего шоу призналась, что редко моет ноги

Актриса раскрыла интересный факт о своей гигиене, сообщает Life.ru
Дрю Бэрримор
Дрю БэрриморИсточник: Legion-Media.ru

Американская актриса Дрю Бэрримор дала понюхать свои ступни коллегам в собственной передаче The Drew Barrymore Show. Звезда объяснила, что моет ноги не каждый день и решила подтвердить слова. На это обратило внимание издание Life.ru.

50-летняя знаменитость в рамках шоу побеседовала с ведущими Россом Мэтьюзом и Санни Андерсон. Актриса раскрыла неприглядный факт о своей гигиене и во время обсуждения неожиданно обнажила ступню и дала ее понюхать.

Дрю Бэрримор
Дрю Бэрримор

«Мои ноги грязные, но они не пахнут», — сказала звезда фильма «Ангелы Чарли».

Звезда «Ангелов Чарли» объяснила, что не удаляет грязь с ног, когда принимает душ. Она довольствуется стекающей по ним водой.

Ранее папарацци сняли Дрю Бэрримор в купальнике на роскошной яхте.