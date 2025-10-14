Дрю Бэрримор в прямом эфире своего шоу призналась, что редко моет ноги

Американская актриса Дрю Бэрримор дала понюхать свои ступни коллегам в собственной передаче The Drew Barrymore Show. Звезда объяснила, что моет ноги не каждый день и решила подтвердить слова. На это обратило внимание издание Life.ru.
50-летняя знаменитость в рамках шоу побеседовала с ведущими Россом Мэтьюзом и Санни Андерсон. Актриса раскрыла неприглядный факт о своей гигиене и во время обсуждения неожиданно обнажила ступню и дала ее понюхать.
«Мои ноги грязные, но они не пахнут», — сказала звезда фильма «Ангелы Чарли».
Звезда «Ангелов Чарли» объяснила, что не удаляет грязь с ног, когда принимает душ. Она довольствуется стекающей по ним водой.
Ранее папарацци сняли Дрю Бэрримор в купальнике на роскошной яхте.