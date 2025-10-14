Адвокат госпитализированной Федосеевой-Шукшиной высказалась о состоянии актрисы

10 октября стало известно, что Федосеева-Шукшина была экстренно госпитализирована в Москве. По данным Mash, 87-летняя актриса пожаловалась на острые боли в сердце и тахикардию. Также отмечалось, что артистка может ходить только с поддержкой или ходунками, но часто о них забывает из-за провалов в памяти, в результате чего рискует упасть.