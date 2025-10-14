Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Адвокат госпитализированной Федосеевой-Шукшиной высказалась о состоянии актрисы

87-летняя артистка была экстренно госпитализирована в Москве 10 октября
Лидия Федосеева-Шукшина
Лидия Федосеева-ШукшинаИсточник: Legion-Media.ru

Адвокат народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной Юлия Вербицкая-Линник заявила, что состояние актрисы остается нестабильным. Ее слова приводит mk.ru.

«К сожалению, состояние Лидии Николаевны пока нестабильно. Но врачи делают все возможное: нашей легенде оказан уход на самом высоком уровне», — сообщила Вербицкая-Линник.

По словам юриста, рядом с артисткой находится ее дочь Ольга. Собеседница издания также рассказала, что поклонники молятся в монастырях за здоровье знаменитости.

«Благодаря силе молитв и золотым рукам врачей она еще не раз порадует нас», — добавила адвокат.

10 октября стало известно, что Федосеева-Шукшина была экстренно госпитализирована в Москве. По данным Mash, 87-летняя актриса пожаловалась на острые боли в сердце и тахикардию. Также отмечалось, что артистка может ходить только с поддержкой или ходунками, но часто о них забывает из-за провалов в памяти, в результате чего рискует упасть.