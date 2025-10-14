Киану Ривз поделился воспоминаниями о Дайан Китон, с которой у него был кинороман

Фильм «Любовь по правилам и без» вышел в 2003 году, когда Ривзу было 36 лет, а Китон — 57. Между их героями — молодым врачом и успешной писательницей — завязываются романтические отношения. Но женщина все-таки предпочитает более близкого ей по возрасту ловеласа в исполнении Джека Николсона. Многие зрители ромкома были разочарованы финалом, считая, что между Киану Ривзом и Дайан Китон была настоящая химия.