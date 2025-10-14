Ричмонд
Киану Ривз поделился воспоминаниями о Дайан Китон, с которой у него был кинороман

Актеры вместе снимались в ромкоме «По правилам и без», играя влюбленных с большой разницей в возрасте

На премьере фильма «Удача» Киану Ривз с теплотой вспомнил Дайан Китон, с которой снимался вместе в романтической комедии «Любовь по правилам и без». 61-летний актер отметил в интервью изданию E! News, что недавно ушедшая из жизни Дайан была очень добра к нему.

«Она была абсолютным профессионалом. Она — щедрая, великодушная актриса и особенный, уникальный человек».

Дайан Китон и Киану РивзИсточник: Legion-Media

Фильм «Любовь по правилам и без» вышел в 2003 году, когда Ривзу было 36 лет, а Китон — 57. Между их героями — молодым врачом и успешной писательницей — завязываются романтические отношения. Но женщина все-таки предпочитает более близкого ей по возрасту ловеласа в исполнении Джека Николсона. Многие зрители ромкома были разочарованы финалом, считая, что между Киану Ривзом и Дайан Китон была настоящая химия.

Дайан Китон и Киану РивзИсточник: Legion-Media.ru

В 2020 году Китон и Ривз воссоединились на вручении премии «Оскар», чтобы объявить победителя в номинации «Лучший оригинальный сценарий».

Режиссер фильма «Любовь по правилам и без» Нэнси Майерс тоже вспомнила Китон, отметив, что она «была бесстрашной и, как никто другой, была рождена, чтобы стать кинозвездой».

Дайан Китон ушла из жизни 11 октября в возрасте 79 лет.

Ранее Вуди Аллен трогательно рассказал, как влюбился в Дайан Китон.