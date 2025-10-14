Ричмонд
Кушанашвили раскритиковал игру Козловского: «Уровень седьмого класса средней школы»

Шоумен Кушанашвили сравнил игру Данилы Козловского с кривляниями школьников в Кутаиси
Отар Кушанашвили
Отар КушанашвилиИсточник: Legion-Media.ru

Журналист Отар Кушанашвили заявил, что сериал «Бар “Один звонок”», в котором снялся Данила Козловский, оказался одним из худших в его зрительском опыте. Своим мнением шоумен поделился в авторской YouTube-программе «Каково? >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.!».

«Хуже сериала я не видел в жизни. Я сломался на моменте, когда Данила Козловский вздумал танцевать на барной стойке», — заявил телеведущий.

Также артист отдельно выразил претензию относительно актерской игры Козловского, охарактеризовав ее фразой: «Уровень седьмого класса средней школы номер 15 города Кутаиси».

«Так же кривляются школьники, не имея в жизни ничего. <…> Хуже Данилы Козловского может быть только [Александр] Петров в отдельных ролях. Смотреть это невозможно. Смотреть это бессмысленно», — подчеркнул критик.

По словам журналиста, наиболее органичным в кадре оказался популярный тиктокер Егор Шип. Шоумен считает, что блогер «переиграл всех», включая Оксану Акиньшину.

Ранее Леонид Ярмольник высказался о работе с Данилой Козловским.