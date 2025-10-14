Сериал рассказывает о шестилетнем периоде (1972—1978), в течение которого Джон Уэйн Гейси совершил 33 убийства, оставаясь неприкосновенным благодаря своему статусу уважаемого предпринимателя и волонтера. В отличие от предыдущих экранизаций здесь основной фокус смещен с личности маньяка на истории его жертв — молодых людей и подростков, чьи жизни были оборваны. Зрители увидят, как системные предрассудки полиции того времени и нежелание расследовать исчезновения молодых людей из маргинализированных групп позволили Гейси избегать правосудия. Особое внимание уделено психологическому портрету общества, готового видеть только благопристойную маску успешного бизнесмена, а не монстра, скрывающегося под ней.