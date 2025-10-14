Многие зрители ждут, когда выйдет сериал «Дьявол в маске: Джон Уэйн Гейси». Ответ уже известен. Премьера первого сезона состоится в середине октября 2025 года. Зрителям предлагают уникальный взгляд на одно из самых громких дел в истории американской криминалистики.
Известно ли, когда выйдет 1-й сезон сериала «Дьявол в маске: Джон Уэйн Гейси»
Премьера всех восьми эпизодов первого сезона состоится 16 октября 2025 года. Благодаря тому, что все серии появятся одновременно, зрители смогут полностью погрузиться в напряженную атмосферу расследования. На данный момент не объявлено о планах продлить сериал на второй сезон — проект задуман как ограниченная серия, полностью охватывающая историю преступлений Гейси и их расследования.
Кто снимается в 1-м сезоне сериала «Дьявол в маске: Джон Уэйн Гейси»
Кастинг сериала был непростым: создателям предстояло найти актеров, способных передать всю сложность и психологическую глубину своих персонажей. В результате был собран сильный ансамбль, состоящий как из известных голливудских звезд, так и из молодых характерных актеров.
Джон Уэйн Гейси
Взять на главную роль Майкла Чернуса стало, пожалуй, самым смелым кастинг-решением. Чернус, известный зрителям по сериалам «Разделение» и «Оранжевый — хит сезона», а также по фильму «Человек-паук: Возвращение домой», предстанет в совершенно новом амплуа. Его задача — показать не карикатурного злодея, а сложного, двуличного человека, способного быть обаятельным предпринимателем и жестоким убийцей.
Рафаэль Товар
Звезда сериала «Злой город» и фильма «Терминатор: Темные судьбы» Гэбриел Луна воплотит на экране одного из ключевых следователей, который скептически относился к «идеальному» образу Гейси и подозревал, что за маской добропорядочного гражданина скрывается нечто зловещее.
Адвокат Гейси
Майкл Ангарано, известный по проектам «Дорогая Венди» и «Говори», сыграет сложную роль защитника маньяка. Его персонаж будет сталкиваться с юридическими и этическими дилеммами, возникающими при защите столь одиозного клиента.
Также в сериале заняты Крис Салливан, Марин Айрлэнд, Том Найхуус, Хлоя Авакян, Август Прю и другие актеры, которые воплотят на экране образы жертв, их близких и других участников этой трагической истории.
О чем будет 1-й сезон сериала «Дьявол в маске: Джон Уэйн Гейси»
Сериал рассказывает о шестилетнем периоде (1972—1978), в течение которого Джон Уэйн Гейси совершил 33 убийства, оставаясь неприкосновенным благодаря своему статусу уважаемого предпринимателя и волонтера. В отличие от предыдущих экранизаций здесь основной фокус смещен с личности маньяка на истории его жертв — молодых людей и подростков, чьи жизни были оборваны. Зрители увидят, как системные предрассудки полиции того времени и нежелание расследовать исчезновения молодых людей из маргинализированных групп позволили Гейси избегать правосудия. Особое внимание уделено психологическому портрету общества, готового видеть только благопристойную маску успешного бизнесмена, а не монстра, скрывающегося под ней.
Почему этот проект уникален
Ключевое отличие сериала от предыдущих экранизаций — принципиально новый подход к освещению трагедии. Шоураннер Патрик Макманус подчеркивает, что получил официальное согласие всех семей жертв на производство сериала. Это не просто формальность: создатели тесно сотрудничали с родственниками погибших, чтобы достоверно передать их истории и отдать дань памяти тем, чьи жизни оборвались так трагически.
Как отметил исполнитель главной роли Майкл Чернус, он согласился на проект только после того, как убедился, что сериал не будет романтизировать преступника, а сосредоточится на человеческих судьбах. Такой этический подход делает «Дьявола в маске» не очередным проектом в жанре true crime, а социально значимым высказыванием о ценности каждой человеческой жизни и ответственности общества перед жертвами преступлений.