Виктория Исакова рассказала, как справляется с «сумасшедшей жестью» в жизни

Актриса поделилась способом справляться с тяжелыми жизненными обстоятельствами
Виктория Исакова на премии «Золотой орел», фото: пресс-служба
Виктория Исакова на премии «Золотой орел», фото: пресс-служба

Виктория Исакова летом 2025 года потеряла мужа. Юрий Мороз ушел из жизни после продолжительной болезни. Актриса рассказала, что ей помогает переживать трудные моменты в жизни.

«Когда начинается сумасшедшая жесть в жизни, когда не можешь справиться вообще ни с чем, ну и все вытекающие, я смотрю сериалы. “Друзья” от корки до корки, “Как я встретил вашу маму”, “Теория большого взрыва”. Вот что может спасти человечество. Когда все хорошо и может стать еще лучше. Так хочется верить, что это возможно», — написала актриса в личном блоге.

Накануне Исакова отметила день рождения — 12 октября ей исполнилось 49 лет. Актриса устроила небольшой праздник, на который пригласила близких и родных.

Виктория Исакова показала подарок от дочери, фото: соцсети
Виктория Исакова показала подарок от дочери, фото: соцсети

В этот день единственная дочь актрисы сделала ей необычный подарок. Варвара расшила банную шапку цветами. Именинница была в восторге от презента дочери.

«Варя, спасибо тебе большое! Я в шоке! Я не уверена, что сама смогла бы вышить такое», — отметила артистка.

Виктория Исакова с дочерью, фото: соцсети
Виктория Исакова с дочерью, фото: соцсети

Напомним, Виктория Исакова и Юрий Мороз поженились в 2003-м. В том же году у них родилась дочь Марина, которая спустя три месяца умерла. В 2015 году супруги вновь стали родителями — у них родилась дочь Варвара.

Ранее Исакова показала трогательное фото 9-летней дочери с Дарьей Мороз. 