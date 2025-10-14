Виктория Исакова рассказала, как справляется с «сумасшедшей жестью» в жизни

Виктория Исакова летом 2025 года потеряла мужа. Юрий Мороз ушел из жизни после продолжительной болезни. Актриса рассказала, что ей помогает переживать трудные моменты в жизни.
«Когда начинается сумасшедшая жесть в жизни, когда не можешь справиться вообще ни с чем, ну и все вытекающие, я смотрю сериалы. “Друзья” от корки до корки, “Как я встретил вашу маму”, “Теория большого взрыва”. Вот что может спасти человечество. Когда все хорошо и может стать еще лучше. Так хочется верить, что это возможно», — написала актриса в личном блоге.
Накануне Исакова отметила день рождения — 12 октября ей исполнилось 49 лет. Актриса устроила небольшой праздник, на который пригласила близких и родных.
В этот день единственная дочь актрисы сделала ей необычный подарок. Варвара расшила банную шапку цветами. Именинница была в восторге от презента дочери.
«Варя, спасибо тебе большое! Я в шоке! Я не уверена, что сама смогла бы вышить такое», — отметила артистка.
Напомним, Виктория Исакова и Юрий Мороз поженились в 2003-м. В том же году у них родилась дочь Марина, которая спустя три месяца умерла. В 2015 году супруги вновь стали родителями — у них родилась дочь Варвара.
