Виктория Исакова рассказала, как справляется с «сумасшедшей жестью» в жизни

«Когда начинается сумасшедшая жесть в жизни, когда не можешь справиться вообще ни с чем, ну и все вытекающие, я смотрю сериалы. “Друзья” от корки до корки, “Как я встретил вашу маму”, “Теория большого взрыва”. Вот что может спасти человечество. Когда все хорошо и может стать еще лучше. Так хочется верить, что это возможно», — написала актриса в личном блоге.