Беззаботная жизнь Финника внезапно оказывается под угрозой, когда по случайности он пробуждает древнюю магию волшебного посоха и теряет свою невидимость — способность, которая позволяла домовым оставаться незамеченными для людей. Однако беда затрагивает не только его одного: все домовые становятся видимыми для людей, и их привычный мир оказывается в опасности. Чтобы исправить ситуацию и вернуть порядок, Финнику и его подруге Кристине предстоит отправиться в большое путешествие, полное испытаний, загадок и волшебства.