Что известно о мультфильме «Финник 2»: дата выхода, как снимали

История о смешном домовенке снова возвращается на экраны. Расскажем, когда состоится премьера второй части мультфильма «Финник».
Екатерина Генберг
Автор Кино Mail
Кадр из мультфильма Финник 2
Кадр из мультфильма «Финник 2»

Зрители полюбили домового Финника за его озорной характер и добродушие. Первая часть мультфильма стала настоящим хитом среди детей и взрослых, поэтому решение о съемках продолжения не заставило себя ждать. В новом «Финнике» создатели обещают еще больше юмора, приключений и трогательных моментов. В статье расскажем, когда выйдет мультфильм, как проходили съемки и каким будет сюжет.

Известно ли, когда выйдет мультфильм «Финник 2»

Премьера второй части популярного мультфильма «Финник» запланирована на 23 октября 2025 года. Продолжение истории о домовенке готовят студия анимации «Петербург» и группа компаний «Рики» — создатели знаменитых «Смешариков». Уже сейчас известно, что атмосфера доброго, семейного кино сохранится, но в сюжете будет больше динамики, юмора и волшебных приключений.

Как снимали мультфильм «Финник 2» 

Постановкой мультфильма «Финник 2» занимался Денис Чернов — один из создателей «Смешариков» и «Фиксиков». Именно он придумал большую часть домовенков, которые появились еще в первой части, а также разработал новых персонажей специально для продолжения.

Над сценарием работали Сергей Дубинкин и Александр Ким из студии LazyDog Production. Продюсером проекта выступила Елена Чиркова. Художники-аниматоры создали более 30 уникальных локаций и яркие экшен-сцены, которые с большой долей вероятности станут настоящим украшением новой истории. Бюджет картины составил около 400 млн рублей, часть из которых проект получил в виде гранта от Фонда кино.

Кадр из мультфильма Финник 2
Кадр из мультфильма «Финник 2»

Персонажей озвучили знаменитые российские актеры: 

О чем будет мультфильм «Финник 2»

Кадр из мультфильма Финник 2
Кадр из мультфильма «Финник 2»

Беззаботная жизнь Финника внезапно оказывается под угрозой, когда по случайности он пробуждает древнюю магию волшебного посоха и теряет свою невидимость — способность, которая позволяла домовым оставаться незамеченными для людей. Однако беда затрагивает не только его одного: все домовые становятся видимыми для людей, и их привычный мир оказывается в опасности. Чтобы исправить ситуацию и вернуть порядок, Финнику и его подруге Кристине предстоит отправиться в большое путешествие, полное испытаний, загадок и волшебства.

Зрителей ждут новые яркие персонажи и динамичные сцены. Авторы также обещают расширить историю: Кристина столкнется с первыми подростковыми переживаниями, а главным противником героев станет загадочный охотник на домовых по имени Юджин.