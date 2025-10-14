Зрители полюбили домового Финника за его озорной характер и добродушие. Первая часть мультфильма стала настоящим хитом среди детей и взрослых, поэтому решение о съемках продолжения не заставило себя ждать. В новом «Финнике» создатели обещают еще больше юмора, приключений и трогательных моментов. В статье расскажем, когда выйдет мультфильм, как проходили съемки и каким будет сюжет.
Известно ли, когда выйдет мультфильм «Финник 2»
Премьера второй части популярного мультфильма «Финник» запланирована на 23 октября 2025 года. Продолжение истории о домовенке готовят студия анимации «Петербург» и группа компаний «Рики» — создатели знаменитых «Смешариков». Уже сейчас известно, что атмосфера доброго, семейного кино сохранится, но в сюжете будет больше динамики, юмора и волшебных приключений.
Как снимали мультфильм «Финник 2»
Постановкой мультфильма «Финник 2» занимался Денис Чернов — один из создателей «Смешариков» и «Фиксиков». Именно он придумал большую часть домовенков, которые появились еще в первой части, а также разработал новых персонажей специально для продолжения.
Над сценарием работали Сергей Дубинкин и Александр Ким из студии LazyDog Production. Продюсером проекта выступила Елена Чиркова. Художники-аниматоры создали более 30 уникальных локаций и яркие экшен-сцены, которые с большой долей вероятности станут настоящим украшением новой истории. Бюджет картины составил около 400 млн рублей, часть из которых проект получил в виде гранта от Фонда кино.
Персонажей озвучили знаменитые российские актеры:
Михаил Хрусталев (Финник);
Вероника Макеева (Кристина);
Ида Галич (мама Кристины);
Слава Копейкин (Тим);
Юрий Колокольников (Юджин).
О чем будет мультфильм «Финник 2»
Беззаботная жизнь Финника внезапно оказывается под угрозой, когда по случайности он пробуждает древнюю магию волшебного посоха и теряет свою невидимость — способность, которая позволяла домовым оставаться незамеченными для людей. Однако беда затрагивает не только его одного: все домовые становятся видимыми для людей, и их привычный мир оказывается в опасности. Чтобы исправить ситуацию и вернуть порядок, Финнику и его подруге Кристине предстоит отправиться в большое путешествие, полное испытаний, загадок и волшебства.
Зрителей ждут новые яркие персонажи и динамичные сцены. Авторы также обещают расширить историю: Кристина столкнется с первыми подростковыми переживаниями, а главным противником героев станет загадочный охотник на домовых по имени Юджин.