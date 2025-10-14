Ричмонд
17-летняя дочь Миллы Йовович снимется у Люка Бессона

Дочь актрисы Эвер сыграет вместе с Аль Пачино в новом проекте Бессона, с которым ранее работала ее мать Милла
Эвер Андерсон
Эвер АндерсонИсточник: Legion-Media.ru

17-летняя Эвер Андерсон, дочь актрисы Миллы Йовович и режиссера Пола У. С. Андерсона, сыграет в новом проекте Люка Бессона. Фильм будет называться «Отец Джо». Бессон выступит в качестве продюсера и сценариста ленты, сообщает Variety.

Вместе с юной актрисой в «Отце Джо» задействованы обладатель премии «Оскар» Аль Пачино и канадский актер Кифер Сазерленд.

Милла Йовович и Эвер Андерсон
Милла Йовович и Эвер АндерсонИсточник: Legion-Media

Эвер Андерсон ранее уже снималась в кино. Среди фильмов с ее участием – «Черная вдова», где Эвер исполнила роль маленькой Наташи Романофф, а также «Питер Пэн и Венди».

Действие боевика развернется на Манхэттене в 1990-е годы. Сазерленд исполнит роль священника Джо, ведущего борьбу с преступностью, распространившейся в городе. Пачино преобразится в главного мафиози. Андерсон сыграет молодую женщину, оказавшуюся на грани между опасностью и искуплением.

Постановщиком фильма выступит Бартелеми Гроссман. Съемки «Отца Джо» начнутся в середине октября.

Милла Йовович и Люк Бессон были женаты с 1997 по 1999 год. Вместе они работали над фильмами «Пятый элемент» и «Жанна Д’Арк». В 2009 году Йовович вышла замуж за режиссера Пола У. С. Андерсона. Сейчас супруги воспитывают троих дочерей: Эвер, Дэшил и Ошин.

Ранее Милла Йовович удивила фанатов чрезмерной худобой.