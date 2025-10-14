17-летняя дочь Миллы Йовович снимется у Люка Бессона

Милла Йовович и Люк Бессон были женаты с 1997 по 1999 год. Вместе они работали над фильмами «Пятый элемент» и «Жанна Д’Арк». В 2009 году Йовович вышла замуж за режиссера Пола У. С. Андерсона. Сейчас супруги воспитывают троих дочерей: Эвер, Дэшил и Ошин.