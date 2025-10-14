Сиквел хоррора 2017 года продолжает историю, основанную на бестселлере Стивена Кинга. Действие переносится в 2016 год, когда зловещий клоун Пеннивайз просыпается после 27-летней спячки. Единственный оставшийся в Дерри Майк Хэнлон собирает повзрослевших членов «Клуба неудачников», чтобы они сдержали данную в детстве клятву и уничтожили монстра навсегда. Фильм переплетает прошлое и настоящее, показывая, как неразрешенные проблемы продолжают преследовать героев, и дает ответ на главный вопрос, чем закончился фильм «Оно 2» для всей команды.
Описание финала «Оно 2»
Финальная битва разворачивается в логове Пеннивайза под заброшенным домом на Нейболт-стрит. Повзрослевшие герои используют древний ритуал «Чудь», чтобы заточить сущность Оно в магический сосуд. Но ритуал не срабатывает, и монстр освобождается, принимая свою истинную, пугающую форму — гибрид паука и клоуна.
В критический момент герои понимают, что Пеннивайз черпает силу в их страхе. Они начинают унижать и высмеивать монстра, заставляя его усомниться в своей силе. Это делает Оно слабым, и монстр уменьшается до размера беспомощного существа. Майк вырывает его сердце, и друзья вместе давят его, уничтожая древнее зло. В финале выжившие герои прощаются с Дерри, наконец-то обретая свободу от кошмаров прошлого.
Как сложилась судьба героев
Каждый из членов «Клуба Неудачников» прошел через серьезные испытания, которые помогли героям исцелить старые раны и найти свое место в жизни.
Билл Денбро
Писатель, который всю свою взрослую жизнь винил себя в смерти младшего брата Джорджи (Джейден Мартелл, Джеймс МакЭвой). В схватке с Оно он смог наконец принять гибель брата и избавиться от чувства вины. Это позволило ему двигаться дальше и начать писать книги с хорошими концовками.
Беверли Марш
Дизайнер (София Лиллис, Джессика Честейн), вышедшая замуж за мужчину, похожего на ее жестокого отца. В Дерри она не только сразилась с демонами прошлого, но и узнала, что любовное письмо, автором которого она все эти годы считала Билла, на самом деле написал Бен. Это стало началом их романа во взрослой жизни.
Бен Хэнском
Став успешным архитектором, Бен (Джереми Рэй Тейлор, Джей Райан) сохранил свои романтические чувства к Беверли. В финале он наконец-то признается ей в том, что именно он был автором любовного письма, которое девушка получила в юности от анонима.
Ричи Тозиер
Яркий и саркастичный стендап-комик, скрывавший свою гомосексуальность (Финн Вулфхард, Билл Хейдер). Смерть Эдди стала для него тяжелейшим ударом, но и помогла принять себя. В финале он приходит к мосту и вырезает рядом со своим именем инициалы «Э + Р» — дань памяти любимому другу.
Эдди Каспбрак
Мнительный менеджер по рискам (Джек Дилан Грейзер, Джеймс Рэнсон), чью жизнь контролировала сначала мать, а затем жена. Он преодолел свой страх, чтобы спасти Ричи, бросив в Пеннивайза аэрозольным баллончиком, который он назвал «копьем веры». Этот отважный поступок стоил ему жизни, но он умер героем.
Майк Хэнлон
Единственный, кто остался в Дерри. Герой (Чоузен Джейкобс, Исайя Мустафа) стал библиотекарем и хранителем мрачной тайны. Он посвятил жизнь изучению Оно и вернул друзей в город для финальной битвы. После победы над монстром Майк наконец-то обретает свободу и планирует переехать во Флориду, чтобы начать жизнь с чистого листа.
Стэнли Урис
Бизнесмен (Уайатт Олефф, Энди Бин), который не смог вернуться в Дерри и совершил самоубийство, чтобы не становиться обузой для друзей. Позже герои находят предсмертное письмо Стэна, в котором тот объясняет, что жертвует собой для того, чтобы сплотить остальных и дать им шанс на победу.
Будет ли развитие вселенной Стивена Кинга по «Оно»
История городка Дерри и древнего зла, которое в нем обитает, получила дальнейшее развитие. Студия HBO Max готовит к выходу сериал-приквел под названием «Оно: Добро пожаловать в Дерри».
Действие первого сезона развернется в 1962 году, за 27 лет до событий первого фильма. Сериал расскажет о группе подростков, которые столкнутся с пробуждающимся злом и станут первыми, кто узнает ужасную правду о Пеннивайзе. Создатели планируют раскрыть многовековую историю Дерри и происхождение самого монстра, сделав сериал масштабным дополнением к известной дилогии. Премьера ожидается 26 октября. Известно, что к роли клоуна Пеннивайза вернется Билл Скарсгард, а режиссером вновь станет Андрес Мускетти.