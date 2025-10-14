Ричмонд
Чем закончился фильм «Оно 2»: финальная битва с Пеннивайзом и какова судьба «Клуба неудачников»

Для всех, кто хочет вспомнить детали кульминации истории в ожидании сериала-приквела «Оно: Добро пожаловать в Дерри», мы подготовили разбор того, чем закончился фильм «Оно 2» и какова судьба каждого из героев.
Александра Горелая
Автор Кино Mail
Кадр из фильма Оно 2
Кадр из фильма «Оно 2»

Сиквел хоррора 2017 года продолжает историю, основанную на бестселлере Стивена Кинга. Действие переносится в 2016 год, когда зловещий клоун Пеннивайз просыпается после 27-летней спячки. Единственный оставшийся в Дерри Майк Хэнлон собирает повзрослевших членов «Клуба неудачников», чтобы они сдержали данную в детстве клятву и уничтожили монстра навсегда. Фильм переплетает прошлое и настоящее, показывая, как неразрешенные проблемы продолжают преследовать героев, и дает ответ на главный вопрос, чем закончился фильм «Оно 2» для всей команды.

Описание финала «Оно 2»

Финальная битва разворачивается в логове Пеннивайза под заброшенным домом на Нейболт-стрит. Повзрослевшие герои используют древний ритуал «Чудь», чтобы заточить сущность Оно в магический сосуд. Но ритуал не срабатывает, и монстр освобождается, принимая свою истинную, пугающую форму — гибрид паука и клоуна.

В критический момент герои понимают, что Пеннивайз черпает силу в их страхе. Они начинают унижать и высмеивать монстра, заставляя его усомниться в своей силе. Это делает Оно слабым, и монстр уменьшается до размера беспомощного существа. Майк вырывает его сердце, и друзья вместе давят его, уничтожая древнее зло. В финале выжившие герои прощаются с Дерри, наконец-то обретая свободу от кошмаров прошлого.

Как сложилась судьба героев

Каждый из членов «Клуба Неудачников» прошел через серьезные испытания, которые помогли героям исцелить старые раны и найти свое место в жизни.

Билл Денбро

Джеймс МакЭвой в роли Билла Денбро в фильме Оно 2
Джеймс МакЭвой в роли Билла Денбро в фильме «Оно 2»

Писатель, который всю свою взрослую жизнь винил себя в смерти младшего брата Джорджи (Джейден Мартелл, Джеймс МакЭвой). В схватке с Оно он смог наконец принять гибель брата и избавиться от чувства вины. Это позволило ему двигаться дальше и начать писать книги с хорошими концовками.

Беверли Марш

Джессика Честейн в роли Беверли Марш в фильме Оно 2
Джессика Честейн в роли Беверли Марш в фильме «Оно 2»

Дизайнер (София Лиллис, Джессика Честейн), вышедшая замуж за мужчину, похожего на ее жестокого отца. В Дерри она не только сразилась с демонами прошлого, но и узнала, что любовное письмо, автором которого она все эти годы считала Билла, на самом деле написал Бен. Это стало началом их романа во взрослой жизни.

Бен Хэнском

Джей Райан в роли Бена Хэнскома в фильме Оно 2
Джей Райан в роли Бена Хэнскома в фильме «Оно 2»

Став успешным архитектором, Бен (Джереми Рэй Тейлор, Джей Райан) сохранил свои романтические чувства к Беверли. В финале он наконец-то признается ей в том, что именно он был автором любовного письма, которое девушка получила в юности от анонима. 

Ричи Тозиер

Билл Хейдер в роли Ричи Тозиера в фильме Оно 2
Билл Хейдер в роли Ричи Тозиера в фильме «Оно 2»

Яркий и саркастичный стендап-комик, скрывавший свою гомосексуальность (Финн Вулфхард, Билл Хейдер). Смерть Эдди стала для него тяжелейшим ударом, но и помогла принять себя. В финале он приходит к мосту и вырезает рядом со своим именем инициалы «Э + Р» — дань памяти любимому другу.

Эдди Каспбрак

Джеймс Рэнсон в роли Эдди Каспбрака в фильме Оно 2
Джеймс Рэнсон в роли Эдди Каспбрака в фильме «Оно 2»

Мнительный менеджер по рискам (Джек Дилан Грейзер, Джеймс Рэнсон), чью жизнь контролировала сначала мать, а затем жена. Он преодолел свой страх, чтобы спасти Ричи, бросив в Пеннивайза аэрозольным баллончиком, который он назвал «копьем веры». Этот отважный поступок стоил ему жизни, но он умер героем.

Майк Хэнлон

Исайя Мустафа в роли Майка Хэнлона в фильме Оно 2
Исайя Мустафа в роли Майка Хэнлона в фильме «Оно 2»

Единственный, кто остался в Дерри. Герой (Чоузен Джейкобс, Исайя Мустафа) стал библиотекарем и хранителем мрачной тайны. Он посвятил жизнь изучению Оно и вернул друзей в город для финальной битвы. После победы над монстром Майк наконец-то обретает свободу и планирует переехать во Флориду, чтобы начать жизнь с чистого листа.

Стэнли Урис

Энди Бин в роли Стэнли Уриса в фильме Оно 2
Энди Бин в роли Стэнли Уриса в фильме «Оно 2»

Бизнесмен (Уайатт Олефф, Энди Бин), который не смог вернуться в Дерри и совершил самоубийство, чтобы не становиться обузой для друзей. Позже герои находят предсмертное письмо Стэна, в котором тот объясняет, что жертвует собой для того, чтобы сплотить остальных и дать им шанс на победу.

Будет ли развитие вселенной Стивена Кинга по «Оно»

История городка Дерри и древнего зла, которое в нем обитает, получила дальнейшее развитие. Студия HBO Max готовит к выходу сериал-приквел под названием «Оно: Добро пожаловать в Дерри».

Кадр из фильма Оно 2
Кадр из фильма «Оно 2»

Действие первого сезона развернется в 1962 году, за 27 лет до событий первого фильма. Сериал расскажет о группе подростков, которые столкнутся с пробуждающимся злом и станут первыми, кто узнает ужасную правду о Пеннивайзе. Создатели планируют раскрыть многовековую историю Дерри и происхождение самого монстра, сделав сериал масштабным дополнением к известной дилогии. Премьера ожидается 26 октября. Известно, что к роли клоуна Пеннивайза вернется Билл Скарсгард, а режиссером вновь станет Андрес Мускетти