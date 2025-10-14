Стоило Евгению Евстигнееву появиться в кадре — и зритель не мог отвести глаз. В нем удивительным образом сочетались ирония, интеллигентность, внутренняя доброта и легкий трагизм. Его герои — люди, которых зритель узнавал, понимал и жалел, а иногда видел в них самого себя. Вспоминаем пять фильмов, которые прославили Евгения Евстигнеева на весь Советский Союз.