Директор Маклакова опровергла данные о его болезни

СМИ ранее сообщили, что артисту якобы понадобилась экстренная медицинская помощь из-за проблем с сердцем
Алексей Маклаков
Алексей Маклаков

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Слухи о болезни сердца заслуженного артиста РФ Алексея Маклакова не соответствуют действительности. Об этом ТАСС сообщила его директор Анна.

«В первый раз о таком слышу. Лишь бы какую-то грязь вынести, какой-то бред полный», — сказала она, отвечая на вопрос о самочувствии артиста.

Сам Маклаков отшутился на вопрос о болезни. «Только что закончил плавать в бассейне, после этого я сажусь в машину и еду на работу», — рассказал артист ТАСС.

Ранее в СМИ появилась информация, что артисту якобы понадобилась экстренная медицинская помощь из-за проблем с сердцем.