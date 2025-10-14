Директор Маклакова опровергла данные о его болезни

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Слухи о болезни сердца заслуженного артиста РФ Алексея Маклакова не соответствуют действительности. Об этом ТАСС сообщила его директор Анна.
«В первый раз о таком слышу. Лишь бы какую-то грязь вынести, какой-то бред полный», — сказала она, отвечая на вопрос о самочувствии артиста.
Сам Маклаков отшутился на вопрос о болезни. «Только что закончил плавать в бассейне, после этого я сажусь в машину и еду на работу», — рассказал артист ТАСС.
Ранее в СМИ появилась информация, что артисту якобы понадобилась экстренная медицинская помощь из-за проблем с сердцем.