Более 30 российских фильмов показали на Eurasian Film Market в Казахстане

Как сообщили в пресс-службе «Роскино», наибольший интерес у международных дистрибьюторов вызвали российская анимация, комедии, приключенческие и музыкальные картины, а также хорроры и драмы. Отмечается растущий спрос на «женское кино», а также на семейный и новогодний контент в преддверии праздничного сезона.