Мать звезды «Вампиров средней полосы» вдохновила внуков на прыжок с парашютом

Актриса Ольга Медынич рассказала, что ее мать прыгнула с парашютом в 57 лет
Мать актрисы Ольги Медынич вдохновила внуков на прыжок с парашютом
Мать актрисы Ольги Медынич вдохновила внуков на прыжок с парашютом

Мать актрисы Ольги Медынич вдохновила внуков на прыжок с парашютом. Звезда рассказала об этом подписчикам в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Артистка отметила, что ее племянники последовали примеру бабушки, которая осуществила свою мечту в 57 лет.

«Мои племянники сегодня прыгнули с парашютом. А знаете, откуда возникла эта идея? Внимание, ответ! Моя мама прыгнула в 57 лет первый (и последний, Слава Богу) раз. Это была ее мечта. Внуки не на шутку вдохновились», — поделилась знаменитость.

Ольга Медынич, фото: пресс-служба
Ольга Медынич, фото: пресс-служба

Ольга Медынич родилась в Санкт-Петербурге в семье подполковника строительных войск и экономиста. После окончания школы будущая звезда поступила в государственную академию театрального искусства. По словам знаменитости, родители не были в восторге от такого выбора, но не препятствовали ее творческому развитию.

Недавно вышел первый трейлер финального сезона сериала «Вампиры средней полосы» с Медынич в одной из ключевых ролей.