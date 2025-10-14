Наоми Уоттс получила именную звезду на «Аллее славы» в Голливуде. Торжественное мероприятие состоялось 13 октября. Поддержать актрису пришли ее муж Билли Крудап и сын от Лива Шрайбера Александр Шрайбер, а также актеры Джек Блэк, Эдвард Нортон, Сара Полсон, Кайл МакЛоклен, режиссер Райан Мерфи и другие.
57-летняя Уоттс появилась на церемонии в закрытом платье молочного цвета. Элегантный образ актриса дополнила яркой губной помадой. 18-летний сын Саша позировал рядом с матерью в строгом костюме и полосатом галстуке.
Звезда фильма «Малхолланд Драйв» произнесла речь, сказав, что поддержка близких для нее очень важна.
«Я так горжусь своими детьми, — призналась с улыбкой актриса. — Саша приехал сюда прямо с занятий, он — первокурсник Университета Южной Калифорнии».
Уоттс тепло поблагодарила и своего мужа Билли Крудапа. По словам актрисы, он оказал ей «феноменальную любовь и поддержку».
Наоми Уоттс — двукратная номинантка на премию «Оскар», известная по фильмам «Кинг-Конг», «Разрисованная вуаль», «Забавные игры», «Звонок», «21 грамм» и многим другим. Вместе с 57-летним Билли Крудапом актриса воспитывает двоих сыновей от Лива Шрайбера: Сашу и Кая.
Ранее Наоми Уоттс встретилась с бывшим мужем на празднике в честь сына.