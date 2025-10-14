Ричмонд
Муж и сын поддержали Наоми Уоттс на открытии именной звезды на «Аллее славы»

Во время церемонии 57-летняя Наоми Уоттс произнесла трогательную речь, сказав, что гордится своими детьми
Наоми Уоттс, Билли Крудап и Александр Шрайбер
Наоми Уоттс, Билли Крудап и Александр ШрайберИсточник: Legion-Media.ru

Наоми Уоттс получила именную звезду на «Аллее славы» в Голливуде. Торжественное мероприятие состоялось 13 октября. Поддержать актрису пришли ее муж Билли Крудап и сын от Лива Шрайбера Александр Шрайбер, а также актеры Джек БлэкЭдвард Нортон, Сара ПолсонКайл МакЛоклен, режиссер Райан Мерфи и другие.

57-летняя Уоттс появилась на церемонии в закрытом платье молочного цвета. Элегантный образ актриса дополнила яркой губной помадой. 18-летний сын Саша позировал рядом с матерью в строгом костюме и полосатом галстуке.

Наоми Уоттс и Александр Шрайбер
Наоми Уоттс и Александр ШрайберИсточник: Legion-Media.ru

Звезда фильма «Малхолланд Драйв» произнесла речь, сказав, что поддержка близких для нее очень важна.

«Я так горжусь своими детьми, — призналась с улыбкой актриса. — Саша приехал сюда прямо с занятий, он — первокурсник Университета Южной Калифорнии».

Наоми Уоттс и Джек Блэк
Наоми Уоттс и Джек БлэкИсточник: Legion-Media.ru

Уоттс тепло поблагодарила и своего мужа Билли Крудапа. По словам актрисы, он оказал ей «феноменальную любовь и поддержку».

Наоми Уоттс — двукратная номинантка на премию «Оскар», известная по фильмам «Кинг-Конг», «Разрисованная вуаль», «Забавные игры», «Звонок», «21 грамм» и многим другим. Вместе с 57-летним Билли Крудапом актриса воспитывает двоих сыновей от Лива Шрайбера: Сашу и Кая.

Ранее Наоми Уоттс встретилась с бывшим мужем на празднике в честь сына.