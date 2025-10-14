Дженнифер Энистон отказалась от усыновления, несмотря на бесплодие

Актриса Дженнифер Энистон призналась на подкасте Armchair Expert, что никогда не интересовалась усыновлением, несмотря на тщетную борьбу с бесплодием.
«Когда люди говорят: “Но ты можешь усыновить ребенка”, я не хочу усыновлять. Я хочу, чтобы в маленьком человечке была моя ДНК. Это единственный способ, эгоистичный или нет, каким бы он ни был, я этого хочу», — поделилась звезда.
До этого знаменитость рассказывала, что на протяжении многих лет боролась с бесплодием, в том числе проходила процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).
Сейчас, добавила актриса, она уже не уверена в своем желании иметь детей. Ей стало спокойно, когда она отпустила эту ситуацию.
«Есть точка, где это выходит из-под моего контроля. Буквально ничего не могу с этим поделать», — поделилась звезда.
В то же время артистка добавила, что иногда ей встречаются люди, с которыми, как кажется, могли бы получиться замечательные дети. Однако такие мысли, по ее словам, проходят за три секунды.
Ранее был раскрыт секрет привлекательности Дженнифер Энистон на красных дорожках.