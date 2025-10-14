Киану Ривз поцеловал возлюбленную перед фотографами на премьере

Голливудского актера Киану Ривза засняли за поцелуем с возлюбленной Александрой Грант после слухов о тайной свадьбе пары. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Знаменитости появились на премьере фильма «Везунчики», в котором актер сыграл главную роль. Мероприятие состоялось 13 октября в Нью-Йорке. Перед фотографами влюбленные целовались и держались за руки.
Художница выбрала для показа темно-синее платье, украшенное жемчужинами, черные туфли на каблуках, браслеты и блестящую сумку. Артист предпочел белую рубашку с черным галстуком, шоколадный костюм и ботинки.
Слухи о тайной свадьбе пары впервые возникли 18 сентября. Издание Radar Online со ссылкой на инсайдера сообщило, что 61-летний Киану Ривз и 52-летняя Александра Грант якобы связали себя узами брака во время поездки по Европе в начале этого лета.
Позже представитель актера опроверг слухи о его тайной свадьбе с художницей.
«Это неправда. Они не женаты», — заявил представитель артиста.
Ранее внешность Киану Ривза на новых фото раскритиковали.