Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Киану Ривз поцеловал возлюбленную перед фотографами на премьере

Актер и его возлюбленная поцеловались на публике на фоне слухов о свадьбе
Киану Ривз и Александра Грант
Киану Ривз и Александра ГрантИсточник: Legion-Media.ru

Голливудского актера Киану Ривза засняли за поцелуем с возлюбленной Александрой Грант после слухов о тайной свадьбе пары. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Знаменитости появились на премьере фильма «Везунчики», в котором актер сыграл главную роль. Мероприятие состоялось 13 октября в Нью-Йорке. Перед фотографами влюбленные целовались и держались за руки.

Художница выбрала для показа темно-синее платье, украшенное жемчужинами, черные туфли на каблуках, браслеты и блестящую сумку. Артист предпочел белую рубашку с черным галстуком, шоколадный костюм и ботинки.

Киану Ривз и Александра Грант
Киану Ривз и Александра ГрантИсточник: Legion-Media.ru

Слухи о тайной свадьбе пары впервые возникли 18 сентября. Издание Radar Online со ссылкой на инсайдера сообщило, что 61-летний Киану Ривз и 52-летняя Александра Грант якобы связали себя узами брака во время поездки по Европе в начале этого лета.

Позже представитель актера опроверг слухи о его тайной свадьбе с художницей.

«Это неправда. Они не женаты», — заявил представитель артиста.

Ранее внешность Киану Ривза на новых фото раскритиковали