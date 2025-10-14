Киану Ривз поцеловал возлюбленную перед фотографами на премьере

Слухи о тайной свадьбе пары впервые возникли 18 сентября. Издание Radar Online со ссылкой на инсайдера сообщило, что 61-летний Киану Ривз и 52-летняя Александра Грант якобы связали себя узами брака во время поездки по Европе в начале этого лета.