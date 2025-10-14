Если вы ждали момента, когда сможете узнать больше о режиссере, которого уже сейчас можно назвать великим, то он настал. В октябре выходит документальный сериал «Мистер Скорсезе» за авторством Ребекки Миллер.
Известно ли, когда выйдет документальный сериал «Мистер Скорсезе»
Дата премьеры официально объявлена: все пять эпизодов масштабного документального проекта зрители смогут увидеть 17 октября 2025 года. Производство проекта заняло пять лет — с 2019 по 2024 год. Это делает его одним из самых проработанных документальных сериалов о кинематографе за последние годы.
Кто задействован в документальном сериале «Мистер Скорсезе»
В проекте участвуют актеры и режиссеры, чьи творческие судьбы тесно переплелись с карьерой Скорсезе.
Роберт Де Ниро — сотрудничал с режиссером в таких фильмах, как «Убийцы цветочной луны», «Таксист», «Бешеный бык», «Славные парни», «Казино» и «Ирландец».
Леонардо ДиКаприо — снялся в пяти проектах Скорсезе, среди которых «Отступники», «Волк с Уолл-стрит» и «Убийцы цветочной луны».
Стивен Спилберг — коллега и друг, разделяющий страсть режиссера к сохранению кинематографического наследия.
Марго Робби — звезда «Волка с Уолл-стрит», чья карьера во многом началась благодаря Скорсезе.
Дэниэл Дэй-Льюис — работал с режиссером в «Бандах Нью-Йорка».
Джоди Фостер — прославилась после роли юной проститутки в «Таксисте».
Мик Джаггер — участвовал в фильме Скорсезе «The Rolling Stones: Да будет свет», в котором показан концерт рок-группы.
Кроме того, в сериале появятся Кейт Бланшетт, Шэрон Стоун, Пол Шредер, Джей Кокс, Родриго Прието и др.
О чем будет документальный сериал «Мистер Скорсезе»
Проект представляет собой исследование творческого пути режиссера — от его ранних студенческих работ в Нью-Йоркском университете до всемирного признания. Особое внимание уделяется тому, как личный опыт Скорсезе повлиял на его художественное видение.
Режиссером документального сериала выступила Ребекка Миллер («Частная жизнь Пиппы Ли», «Иди ко мне, детка», «Артур Миллер: Писатель»), для которой Мартин Скорсезе открыл доступ к своим личным архивам. По словам создателей, сериал покажет, как знаменитый режиссер смог переосмыслить жанр криминальной драмы и поднять его до уровня высокого искусства.
Почему имя Скорсезе стало культовым в мировом кинематографе
Мартин Скорсезе — живая легенда кино. Некоторые его фильмы, среди которых «Таксист» (1976) и «Бешеный бык» (1980), включены в Национальный реестр фильмов Библиотеки Конгресса США как имеющие «культурное, историческое или эстетическое значение».
Особенность его стиля — уникальное сочетание жесткого реализма с почти религиозной образностью. Как отмечает кинокритик The New York Times Энтони Скотт, Скорсезе «превратил уличную поэзию Нью-Йорка в универсальный язык кинематографа». Его вклад в киноискусство был отмечен премией «Оскар» за лучшую режиссуру («Отступники», 2007), а также почетной «Золотой пальмовой ветвью» Каннского кинофестиваля («Таксист», 1976). Многие из его фильмов получали высшие награды на различных кинофестивалях в разных номинациях.
Проект «Мистер Скорсезе» обещает стать исчерпывающим портретом художника, чье творчество изменило представление о возможностях кинематографа и вдохновило целые поколения режиссеров.