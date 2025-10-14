Особенность его стиля — уникальное сочетание жесткого реализма с почти религиозной образностью. Как отмечает кинокритик The New York Times Энтони Скотт, Скорсезе «превратил уличную поэзию Нью-Йорка в универсальный язык кинематографа». Его вклад в киноискусство был отмечен премией «Оскар» за лучшую режиссуру («Отступники», 2007), а также почетной «Золотой пальмовой ветвью» Каннского кинофестиваля («Таксист», 1976). Многие из его фильмов получали высшие награды на различных кинофестивалях в разных номинациях.