Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Что известно о документальном сериале «Мистер Скорсезе»: дата выхода, главное о проекте, действующие лица

Для тех, кто хочет знать, когда выйдет документальный сериал «Мистер Скорсезе», есть хорошие новости — премьера уже в октябре 2025 года.
Александра Горелая
Автор Кино Mail
Кадр из сериала Мистер Скорсезе
Кадр из сериала «Мистер Скорсезе»

Если вы ждали момента, когда сможете узнать больше о режиссере, которого уже сейчас можно назвать великим, то он настал. В октябре выходит документальный сериал «Мистер Скорсезе» за авторством Ребекки Миллер.

Известно ли, когда выйдет документальный сериал «Мистер Скорсезе»

Дата премьеры официально объявлена: все пять эпизодов масштабного документального проекта зрители смогут увидеть 17 октября 2025 года. Производство проекта заняло пять лет — с 2019 по 2024 год. Это делает его одним из самых проработанных документальных сериалов о кинематографе за последние годы.

Кто задействован в документальном сериале «Мистер Скорсезе»

В проекте участвуют актеры и режиссеры, чьи творческие судьбы тесно переплелись с карьерой Скорсезе.

Стивен Спилберг в сериале Мистер Скорсезе
Стивен Спилберг в сериале «Мистер Скорсезе»

Кроме того, в сериале появятся Кейт Бланшетт, Шэрон Стоун, Пол Шредер, Джей Кокс, Родриго Прието и др.

О чем будет документальный сериал «Мистер Скорсезе»

Проект представляет собой исследование творческого пути режиссера — от его ранних студенческих работ в Нью-Йоркском университете до всемирного признания. Особое внимание уделяется тому, как личный опыт Скорсезе повлиял на его художественное видение.

Ребекка Миллер и Мартин Скорсезе в сериале Мистер Скорсезе
Ребекка Миллер и Мартин Скорсезе в сериале «Мистер Скорсезе»

Режиссером документального сериала выступила Ребекка МиллерЧастная жизнь Пиппы Ли», «Иди ко мне, детка», «Артур Миллер: Писатель»), для которой Мартин Скорсезе открыл доступ к своим личным архивам. По словам создателей, сериал покажет, как знаменитый режиссер смог переосмыслить жанр криминальной драмы и поднять его до уровня высокого искусства.

Почему имя Скорсезе стало культовым в мировом кинематографе

Мартин Скорсезе — живая легенда кино. Некоторые его фильмы, среди которых «Таксист» (1976) и «Бешеный бык» (1980), включены в Национальный реестр фильмов Библиотеки Конгресса США как имеющие «культурное, историческое или эстетическое значение».

Кадр из сериала Мистер Скорсезе
Кадр из сериала «Мистер Скорсезе»

Особенность его стиля — уникальное сочетание жесткого реализма с почти религиозной образностью. Как отмечает кинокритик The New York Times Энтони Скотт, Скорсезе «превратил уличную поэзию Нью-Йорка в универсальный язык кинематографа». Его вклад в киноискусство был отмечен премией «Оскар» за лучшую режиссуру («Отступники», 2007), а также почетной «Золотой пальмовой ветвью» Каннского кинофестиваля («Таксист», 1976). Многие из его фильмов получали высшие награды на различных кинофестивалях в разных номинациях. 

Проект «Мистер Скорсезе» обещает стать исчерпывающим портретом художника, чье творчество изменило представление о возможностях кинематографа и вдохновило целые поколения режиссеров.