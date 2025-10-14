Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Лиза Моряк провела 14 часов на кладбище ради роли

Жена Сарика Андреасяна поделилась, что до этого ей приходилось сниматься в гробу, но тогда съемочный процесс проходил более легко
Елизавета Моряк
Елизавета Моряк

Актриса Елизавета Моряк заявила в Telegram-канале, что ей пришлось пережить непростые 14-часовые съемки на кладбище.

По словам жены Сарика Андреасяна, у нее уже был опыт работы в подобных локациях, однако нынешние съемки оказались сложнее: ей пришлось находиться 12 часов непосредственно у могил.

«Подъем в 07:30, выезд в 07:45 и дорога в полтора часа, да еще и куда — на кладбище. Заранее уже понимала, что даже обед я проведу там», — написала артистка.

Моряк поделилась, что до этого ей приходилось сниматься в гробу, но тогда съемочный процесс проходил более легко, поскольку состоялся не на кладбище, а на заднем дворе участка.

Сарик Андреасян и Елизавета Моряк, фото: пресс-служба
Сарик Андреасян и Елизавета Моряк, фото: пресс-служба

«Спасло то, что у киношников есть традиция — под подушку кладут алкоголь. Когда соблюдаешь правила, в которые веришь, на душе спокойнее», — отметила звезда.

На новых же съемках, подчеркнула знаменитость, ей стало эмоционально не по себе, в том числе из-за погоды: «Лично мне страшно стало, когда стемнело и настала кромешная темнота, и в отражении памятника увидела себя…»

Также звезда отказалась выполнять указания режиссера, когда ей предложили снять ткань с надгробного камня. Свой поступок она объяснила фразой: «Как бы я ни любила кино, злить бога не собираюсь».

Ранее Елизавета Моряк прошлась по Москве в костюме царицы из «Сказки о царе Салтане».