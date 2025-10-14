Адабашьян: «Бриллиантовая бабочка» будет справедливой, в отличие от «Оскара»

«Если внимательно посмотреть, за что и кому сейчас присуждается “Оскар”, становится понятно, кто в данный момент находится в фаворе или кого хотят поддержать. Критерии оценки на “Бриллиантовой бабочке” будут отличаться от оскаровских. Они будут справедливыми, без явного уклона в чью-либо сторону. Для молодых режиссеров и актеров получение новой премии станет важным материальным подтверждением того, что их работа интересна не только узкому кругу людей на районных или городских фестивалях, но и действительно большой аудитории по всему миру. Это выход на международный уровень», — сказал он.