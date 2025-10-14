Адабашьян: «Бриллиантовая бабочка» будет справедливой, в отличие от «Оскара»

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Критерии оценки на кинопремии «Бриллиантовая бабочка» будут справедливыми, в отличие от американского «Оскара», которым сейчас отмечают не самые лучшие работы и не самых выдающихся режиссеров. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал заслуженный деятель искусств РФ, драматург Александр Адабашьян.
«Я считаю, что нам пора избавиться от этого устоявшегося ощущения, будто все лучшее и качественное находится за океаном. “Оскар” уже превратился в некий универсальный знак качества. Лично я, работая в индустрии, никогда не был особенно заинтересован в этой награде — ни в самой церемонии, ни в том, что вокруг нее крутится. Считаю, что должны существовать иные критерии оценки», — сказал Адабашьян
По мнению драматурга, неправильно считать «Оскар» наивысшей наградой, и его наличие далеко не всегда означает, что работа действительно хорошая. Как отметил Адабашьян, история знает множество примеров, когда выдающиеся режиссеры никогда не получали подобных премий, хотя создавали по-настоящему великие произведения.
«Если внимательно посмотреть, за что и кому сейчас присуждается “Оскар”, становится понятно, кто в данный момент находится в фаворе или кого хотят поддержать. Критерии оценки на “Бриллиантовой бабочке” будут отличаться от оскаровских. Они будут справедливыми, без явного уклона в чью-либо сторону. Для молодых режиссеров и актеров получение новой премии станет важным материальным подтверждением того, что их работа интересна не только узкому кругу людей на районных или городских фестивалях, но и действительно большой аудитории по всему миру. Это выход на международный уровень», — сказал он.
Адабашьян назвал инициативу создания Евразийской киноакадемии и «Бриллиантовой бабочки» правильным направлением развития, которое соответствует новым принципам объединения государств.
«Пока все это теоретические рассуждения. Реальную картину мы сможем увидеть только после первого вручения премии 24 ноября. Тогда и станет ясно, насколько успешной окажется эта новая инициатива», — подытожил драматург.
О премии
Инициатор создания Евразийской киноакадемии и кинопремии — Никита Михалков. Первое награждение пройдет 24 ноября в Москве. Учредителями киноакадемии выступают Министерство культуры РФ и Российский фонд культуры, который также является организатором кинопремии «Бриллиантовая бабочка».
Презентация кинопремии «Бриллиантовая бабочка» состоялась 22 апреля на сцене Мастерской «12» Никиты Михалкова. «Лучший фильм» получит сумму, равную эквиваленту $1 млн, остальные лауреаты — эквивалент $250 тыс.
Награда премии — инкрустированная бриллиантами бабочка, созданная известным художником Юрием Купером, — будет присуждена победителям в 12 номинациях.