Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Автор «Игры престолов» дал редкий комментарий о продолжении саги

Писатель Джордж Мартин ответил шуткой на вопрос о продолжении «Игры престолов»
Джордж Р.Р. Мартин
Джордж Р.Р. МартинИсточник: Rex / Fotodom.ru

Автор культовой литературной саги «Песнь льда и пламени», которая легла в основу сериала «Игра престолов», Джордж Р.Р. Мартин ответил на вопрос о том, когда появится продолжение шоу, ставшего одним из самых популярных в истории. Его слова передает Entertainment Weekly.

Во время фестиваля Comic Con в Нью-Йорке Мартина спросили, когда фанатам стоит ждать новых книг и сериалов в этой вселенной. В частности, речь шла о произведении «Ветра зимы», которое автор создает с 2014 года.

«У меня всегда были проблемы с дедлайнами. Но я не чувствую себя счастливым, когда нарушаю контракты, пропускаю сроки и все в таком духе», — заявил Джордж.

Писатель добавил, что интерес телеканалов и студий к его творчеству раздражает поклонников книг, поэтому те продолжают спрашивать его о «Ветрах зимы».

Ранее стало известно, что Джордж Р.Р. Мартин встретился с «лютоволками».