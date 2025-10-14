Ирина Розанова могла лишиться зрения из-за катаракты

Актрисе Ирине Розановой, известной по роли Любы Антиповой в драме «Анкор, еще анкор!», потребовалась операция из-за катаракты — помутнения хрусталика глаза. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
«Ирина Розанова едва не ослепла из-за катаракты — врачи заменили актрисе хрусталик на правом глазу. На очереди — левый», — сказано в публикации.
СМИ сообщают, что правый глаз 64-летней знаменитости находился в критическом состоянии. Врачи провели операцию по замене естественного хрусталика на искусственный, после чего ее зрение восстановилось.
На левом глазу врачи также обнаружили помутнения, хотя и менее выраженные. Сейчас знаменитость проходит курс лечения гормональными каплями. В ближайшее время ей предстоит операция на втором глазу.