Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Ирина Розанова могла лишиться зрения из-за катаракты

Mash: 64-летней актрисе Ирине Розановой провели операцию на правом глазу
Ирина Розанова на премьере фильма «Семейное счастье», фото: пресс-служба
Ирина Розанова на премьере фильма «Семейное счастье», фото: пресс-служба

Актрисе Ирине Розановой, известной по роли Любы Антиповой в драме «Анкор, еще анкор!», потребовалась операция из-за катаракты — помутнения хрусталика глаза. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Ирина Розанова едва не ослепла из-за катаракты — врачи заменили актрисе хрусталик на правом глазу. На очереди — левый», — сказано в публикации.

СМИ сообщают, что правый глаз 64-летней знаменитости находился в критическом состоянии. Врачи провели операцию по замене естественного хрусталика на искусственный, после чего ее зрение восстановилось.

На левом глазу врачи также обнаружили помутнения, хотя и менее выраженные. Сейчас знаменитость проходит курс лечения гормональными каплями. В ближайшее время ей предстоит операция на втором глазу.