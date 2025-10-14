Ричмонд
Актер Янковский: пошел в киношколу, потому что «очередной раз накосячил»

Артист дал откровенное интервью на проекте Dreamcast
Актер театра и кино Иван Янковский, наиболее известный по сериалам «Фишер», «Слово пацана» и «Аутсорс», дал большое интервью, открыв второй сезон проекта Dreamcast.

В разговоре с медиапродюсером Трифоном Бебутовым и актером Львом Зулькарнаевым артист рассказал о своем пути в профессию, подробно вспомнил детство в творческой семье и свои первые впечатления от кино.

«Я попал в киношколу, потому что я очередной раз накосячил. Мать сказала: “Либо ты в армию отправляешься в Суворовское, либо ты будешь учиться там, где твой мозг совпадает с твоими желаниями”», — рассказывает актер.

Отдельное место в разговоре занимает тема династии. Иван вспоминает своего деда, Олега Янковского, как нравственный ориентир и живой пример человеческого достоинства.

Говоря о современной индустрии, артист заявил, что хотел бы больше экспериментально-авторского кино.

«Чтобы было больше возможности играть и снимать то, о чем снимать по каким-то морально-этическим нормам нельзя», — добавил он.

Ранее Иван Янковский ответил, как относится к тому, что его сравнивают с отцом и дедом.