Актер Янковский: пошел в киношколу, потому что «очередной раз накосячил»

Актер театра и кино Иван Янковский, наиболее известный по сериалам «Фишер», «Слово пацана» и «Аутсорс», дал большое интервью, открыв второй сезон проекта Dreamcast.
В разговоре с медиапродюсером Трифоном Бебутовым и актером Львом Зулькарнаевым артист рассказал о своем пути в профессию, подробно вспомнил детство в творческой семье и свои первые впечатления от кино.
«Я попал в киношколу, потому что я очередной раз накосячил. Мать сказала: “Либо ты в армию отправляешься в Суворовское, либо ты будешь учиться там, где твой мозг совпадает с твоими желаниями”», — рассказывает актер.
Отдельное место в разговоре занимает тема династии. Иван вспоминает своего деда, Олега Янковского, как нравственный ориентир и живой пример человеческого достоинства.
Говоря о современной индустрии, артист заявил, что хотел бы больше экспериментально-авторского кино.
«Чтобы было больше возможности играть и снимать то, о чем снимать по каким-то морально-этическим нормам нельзя», — добавил он.
Ранее Иван Янковский ответил, как относится к тому, что его сравнивают с отцом и дедом.