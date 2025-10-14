Алек Болдуин объяснил, почему врезался в дерево на внедорожнике

Американский актер Алек Болдуин рассказал на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) подробности дорожного происшествия в престижном районе на Лонг-Айленде (Нью-Йорк). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
По словам артиста, авария произошла после того, как его автомобиль подрезал «мусоровоз размером с кита». Из-за маневра грузовика артист потерял управление и врезался в дерево. В результате происшествия никто не пострадал, однако внедорожник, принадлежавший супруге актера, получил значительные повреждения.
«Я разбил машину жены и мне очень жаль... Я в порядке, мой брат тоже в порядке», — написал он.
До этого портал TMZ сообщил, что Алек Болдуин и его брат Стивен стали участниками ДТП. Внедорожник Range Rover, на котором передвигались братья, врезался в дерево. В результате столкновения у автомобиля был поврежден бампер и капот.
