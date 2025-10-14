Ричмонд
Актер Алексей Маклаков обратился к врачам из-за проблем с сердцем

Звезда сериала «Солдаты» пожаловался на сильные боли в груди
Алексей Маклаков
Алексей Маклаков

Актеру Алексею Маклакову, звезде сериала «Солдаты», понадобилась экстренная медицинская помощь из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Согласно информации канала, «главный прапорщик» страны пожаловался на сильные боли в груди. В результате обследования медики выявили у 64-летнего артиста заболевание сердечно-сосудистой системы.

Врачи рекомендовали Алексею Константиновичу полностью отказаться от алкоголя. В противном случае он может столкнуться с сердечной недостаточностью, инсультом или инфарктом.

Ранее дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной рассказала о самочувствии 87-летней матери.