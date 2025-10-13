Симоньян высказалась о смерти Кеосаяна фразой «я уже давно все понимала»

О том, что Кеосаяна не стало, Симоньян рассказала 26 сентября. Режиссеру и телеведущему было 59 лет. Он больше восьми месяцев находился в коме после клинической смерти. Как уточняла Симоньян, у ее мужа давно были проблемы с сердцем.