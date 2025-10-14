Range Rover с Алеком Болдуином и его братом влетел в дерево в Нью-Йорке

Американский актер Алек Болдуин вместе с братом Стивеном стал участником дорожно-транспортного происшествия в Нью-Йорке. Инцидент произошел в Ист-Хэмптоне, сообщает Life.ru со ссылкой на портал TMZ.
Внедорожник Range Rover, в котором находились Болдуины, врезался в дерево. На видео с места происшествия актер изображен разговаривающим рядом с поврежденным автомобилем.
Кто был за рулем автомобиля и что стало причиной столкновения с деревом, не сообщается. Нет также данных о пострадавших.
Напомним, что летом суд отклонил иск актера Алека Болдуина против прокуроров, в котором он обвинил их в преследовании и нарушении гражданских прав. Это было связано с судебным процессом после трагедии на съемках фильма «Случайный выстрел», где Болдуин случайно застрелил оператора.