Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Дочь Федосеевой-Шукшиной рассказала о самочувствии 87-летней матери

Ранее стало известно о госпитализации народной артистки
Лидия Федосеева-Шукшина
Лидия Федосеева-ШукшинаИсточник: PersonaStars

Дочь народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга рассказала о самочувствии матери, которая четвертый день находится в клинике на плановом обследовании. Женщину цитирует ТАСС.

«Продолжается обследование. Маме все нравится: и отношение, и питание, и активность», — сказала она.

Ольга также отметила, что плановое обследование продлится от трех до пяти дней.

Накануне Telegram-канал Mash сообщал, что народная артистка Федосеева-Шукшина якобы находится в больнице в состоянии средней тяжести после жалоб на повышенное артериальное давление, тахикардию и одышку.

Позже дочь 87-летней звезды уточнила, что обследование плановое.

В сентябре Лидия Федосеева-Шукшина рассказывала, как готовится к собственной кончине. По словам артистки, она уже собрала нужную сумму на прощание с собой — 900 тысяч рублей — и передала эти деньги дочери Марии. Имеющееся наследство распределила между дочерьми Анастасией, Ольгой и Марией.