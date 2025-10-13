Никита Кологривый после успеха сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» и других проектов со своим участием стал фигурантом скандальных историй. Сначала актер нелестно высказывался о коллегах, а потом попал в СИЗО из-за того, что укусил официантку.
Кологривый признался, что вел себя так потому, что изначально не мог справиться со своей популярностью.
«Сейчас я нахожусь на этапе принятия своей популярности. Но я считаю, что на первом этапе, конечно, я не скажу, что справился прям с ней. То есть у меня немножечко крыша все-таки наклонилась чуть-чуть от успеха, от какого-то внимания колоссального ко мне», — заявил артист в программе «Эксклюзив».
Он отметил, что звездная болезнь не обошла его стороной. Звезда фильма «Август» признался, что по-прежнему остается хулиганом.
«Конечно, я не пай-мальчик. Конечно, я все тот же, наверное, хулиган, еще что-то, но вот уже немножечко под другим углом все вижу. Иногда я лучше буду хулиганом, чем душнилой. И лучше я буду скандалистом, чем скучным человеком, занудой», — высказался Кологривый.
Он добавил, что раньше гнался за популярностью, поэтому соглашался на работу в любых проектах. Сейчас же актер более ответственно относится к выбору работы.
«Если раньше это была просто погоня за популярностью, то теперь это, безусловно, я как-то обдумываю, для чего я тут», — отметил актер.
Ранее у Никиты Кологривого нашли долг перед налоговой.