Агата Муцениеце призналась, что исполнила свою мечту перед родами

Актриса рассказала о том, чего давно не могла осуществить
Агата Муцениеце
Агата МуцениецеИсточник: соцсети

перед третьими родами отправилась отдыхать за город в живописное место. Вместе с подругой 36-летняя актриса уехала в дом отдыха. Звезда сериала «Закрытая школа» призналась, что давно мечтала побывать в этом месте.

«Как же я хотела приехать сюда, все время график не позволял. И вот я поняла, что либо сейчас, либо уже непонятно когда! Набраться сил перед родами, помочь крепатуре, укрепить здоровье», — пояснила Муцениеце.

Она также показала, в каком номере остановилась. Звезда выбрала комнату с живописным видом из окна. Артистка рассказала, что будет ходить на различные процедуры, плавать в бассейне, а также читать книги на балконе в мягком кресле.

Агата Муцениеце и Петр Дранга
Агата Муцениеце и Петр ДрангаИсточник: соцсети

Актриса показала и свое отражение в зеркале. Она предстала в белых брюках и свободном свитере в тон, который подчеркнул ее округлившийся живот.

Напомним, Агата Муцениеце летом 2025 года сообщила, что ждет ребенка от возлюбленного Петра Дранги. У пары родится девочка. В конце августа актриса и музыкант сыграли свадьбу.

У Муцениеце уже есть двое детей — 12-летний Тимофей и девятилетняя Мия — от первого брака с актером Павлом Прилучным.

Ранее Агата Муцениеце появилась на публике с новым мужем. 