«Сходились и расходились»: жена Деревянко рассказала о непростых отношениях с ним

«Мы знакомы почти пять лет. За это время у нас были пробы отношений, мы расходились и сходились два раза. И вот только на третий раз, как он говорит: “Я осознал, что если снова тебя потеряю, то это уже будет навсегда, ты уже отдаляешься”. Так оно и было. И вот на третий раз он сказал, что меня любит и хочет со мной отношений. А предложение случилось через полтора-два года, получается», — рассказала модель в интервью Денису Жавнеровичу.