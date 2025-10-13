«Сходились и расходились»: жена Деревянко рассказала о непростых отношениях с ним

Зоя Фуць рассказала об отношениях с Павлом Деревянко. Она призналась, что познакомилась с актером около пяти лет назад. Модель оставила комментарий под одним из постов артиста в соцсетях, а он решил ей ответить.
Фуць призналась, что их отношения нельзя назвать безоблачными. Изначально она не думала о том, что у них будет роман, и даже не предполагала, что артист станет ее мужем.
Построить крепкие отношения им удалось не сразу. Влюбленные несколько раз расставались.
«Мы знакомы почти пять лет. За это время у нас были пробы отношений, мы расходились и сходились два раза. И вот только на третий раз, как он говорит: “Я осознал, что если снова тебя потеряю, то это уже будет навсегда, ты уже отдаляешься”. Так оно и было. И вот на третий раз он сказал, что меня любит и хочет со мной отношений. А предложение случилось через полтора-два года, получается», — рассказала модель в интервью Денису Жавнеровичу.
Звезда сериала «Беспринципные» сделал предложение возлюбленной в мае 2025 года перед футбольным матчем. Он опустился на колено перед девушкой и на глазах у сотен зрителей попросил стать его женой.
Свадьба пары состоялась в начале августа того же года. Для 49-летнего Деревянко этот брак стал первым. Ранее он был десять лет в отношениях с Дарьей Мясищевой, которая родила ему двух дочерей — Варвару и Александру. Однако официально мужем и женой они не стали.
34-летняя Фуць признается, что в отношениях с известным мужчиной есть несколько нюансов, с которыми ей приходится мириться. Дизайнер говорит, что ей не всегда просто смотреть на постельные киносцены с участием мужа. Однако она подчеркивает, что супруг не дает поводов для ревности.
Также Фуць изначально не нравилось выходить вместе с возлюбленным на красные дорожки и общаться с журналистами.
«Единственное, что мне не нравилось, — это выходить на красную дорожку. Я всегда говорю Паше: “Ты один сходи, я тебя со стороны сниму красиво”. А все уже знают, что есть я, и спрашивают: “А где Зоя?” И меня вытаскивают опять на дорожку. Первые несколько дорожек мне сложно давались, я не любила позировать. Я к этому не стремилась, не хотела, не мечтала, но я оказалась на дорожках, и мне пришлось с этим работать», — отметила модель.
Для Фуць брак с Деревянко стал вторым. От первого мужа у нее есть двое сыновей.