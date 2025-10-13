Климова показала забавные кадры с 10-летней дочерью с миской на голове

Екатерина Климова в своем блоге разместила забавное видео с десятилетней дочерью Беллой.
Девочка надела на голову металлическую миску, а в руки взяла крышку и ложку. Белла напевала веселую песенку и ударяла ложкой то по миске, то по крышке. В конце ролика она послала всем воздушный поцелуй.
«Когда-то я сойду с ума. Я никому об этом не скажу, но знаки будут», — прокомментировала забавное поведение девочки снимающая ее на камеру актриса.
Она также отметила, что Белла не сидит целыми днями в телефоне. Поклонники признались, что у них сразу поднимается настроение, когда в соцсетях 47-летней актрисы они видят ее младшую дочь.
«Супер! Мы все такие в детстве были», «Очаровательная Беллочка! Сразу поднимается настроение, когда вы выставляете видео с ней на вашей странице! Счастья вашей прекрасной семье», «Артистка», «Ну ура! Мы нашли нормального ребенка», «Зато не скучно», «Опять девочка на мемы разлетится, как после атаческой паники».
Екатерина Климова родила Беллу в 2015 году в третьем браке с актером Гелой Месхи. В 2019-м году звезды расстались, но сохранили хорошие отношения.
У актрисы также есть 23-летняя дочь Елизавета от первого мужа Ильи Хорошилова, а также 19-летний Матвей и 17-летний Корней от второго мужа, актера Игоря Петренко.
Ранее Екатерина Климова поздравила Беллу с 10-летием.