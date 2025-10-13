Рассекречен баснословный размер наследства Дайан Китон

Ее любимым проектом был «дом мечты» в Лос-Анджелесе. Актриса потратила почти десять лет на проектирование и ремонт особняка с пятью спальнями и описала этот процесс в книге под названием «Дом, который построил Pinterest». Вдохновением для создания этого послужила детская сказка «Три поросенка» — актриса с детства мечтала жить в кирпичном доме.