Рассекречен баснословный размер наследства Дайан Китон

Основу богатства Китон обеспечила актерская карьера, однако артистка также инвестировала в недвижимость
Дайан Китон
Дайан КитонИсточник: Legion-Media.ru

Рассекречен баснословный размер наследства голливудской звезды Дайан Китон. Об этом пишет таблоид Mirror.

По данным издания, состояние актрисы оценивается в $100 млн.

Знаменитость никогда не была замужем и не имела кровных детей. В 50 лет она стала приемной матерью дочери Декстер и сына Дьюка. Подробности завещания актрисы пока не разглашаются, поэтому еще предстоит определить, каким наследникам и что именно она оставила.

Основу богатства звезды обеспечила актерская карьера, однако Китон также инвестировала в недвижимость: покупала для себя, а после продавала дороже дизайнерские дома, отделкой которых руководила.

Ее любимым проектом был «дом мечты» в Лос-Анджелесе. Актриса потратила почти десять лет на проектирование и ремонт особняка с пятью спальнями и описала этот процесс в книге под названием «Дом, который построил Pinterest». Вдохновением для создания этого послужила детская сказка «Три поросенка» — актриса с детства мечтала жить в кирпичном доме.

Этот дом артистка выставила на продажу за $29 млн в начале 2025 года, когда ее здоровье внезапно ухудшилось.