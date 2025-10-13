Дочь Юрия Мороза растрогала мать Викторию Исакову подарком ко дню рождения

Дочь режиссера Юрия Мороза растрогала свою мать подарком ко дню рождения. Актриса Виктория Исакова поделилась семейным видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
Девятилетняя Варвара своими руками расшила для именинницы шапку для бани, сделав ее уникальной.
«Я не знаю, что сказать. Я в шоке. Господи, Варя, спасибо тебе большое. Это потрясающе», — призналась артистка, которой исполнилось 49 лет.
Мороз в 2001 году начал встречаться с Исаковой, которая на 20 лет моложе него. Через два года пара поженилась, а в 2015 году у них родился общий ребенок. Юрий Мороз ушел из жизни 14 июля 2025 года.
Ранее Виктория Исакова показала трогательное совместные фото 9-летней дочери с Дарьей Мороз.