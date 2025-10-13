Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Дочь Юрия Мороза растрогала мать Викторию Исакову подарком ко дню рождения

Актриса Исакова рассказала, что 9-летняя дочь сделала для нее подарок своими руками
Дочь режиссера Юрия Мороза растрогала свою мать подарком ко дню рождения
Дочь режиссера Юрия Мороза растрогала свою мать подарком ко дню рожденияИсточник: www_gazeta_ru

Дочь режиссера Юрия Мороза растрогала свою мать подарком ко дню рождения. Актриса Виктория Исакова поделилась семейным видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Девятилетняя Варвара своими руками расшила для именинницы шапку для бани, сделав ее уникальной.

«Я не знаю, что сказать. Я в шоке. Господи, Варя, спасибо тебе большое. Это потрясающе», — призналась артистка, которой исполнилось 49 лет.

Мороз в 2001 году начал встречаться с Исаковой, которая на 20 лет моложе него. Через два года пара поженилась, а в 2015 году у них родился общий ребенок. Юрий Мороз ушел из жизни 14 июля 2025 года.

Ранее Виктория Исакова показала трогательное совместные фото 9-летней дочери с Дарьей Мороз.