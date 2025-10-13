Ричмонд
Кира Найтли рассказала, о каком фильме ее чаще всего спрашивают фанаты

И это совсем не «Пираты Карибского моря»!
Кадр из фильма «Играй, как Бекхэм»
Кадр из фильма «Играй, как Бекхэм»

Кира Найтли рассказала, что во время публичных встреч фанаты чаще всего спрашивают ее про роль в фильме «Играй, как Бекхэм» (2002).

«Удивительно, что фильм, снятый почти 25 лет назад, до сих пор остается той самой картиной, о которой я говорю постоянно», — сообщила актриса изданию People.

В фильме «Играй, как Бекхэм» Кира Найтли исполнила роль юной спортсменки Джулз, влюбленной в футбол.

«Сейчас, когда так много девушек увлекаются футболом, все хотят обсудить со мной именно этот фильм. Здорово быть частью истории, которая оставила такое позитивное наследие», — добавила Найтли.

Кадр из фильма «Играй, как Бекхэм»
Кадр из фильма «Играй, как Бекхэм»

Ранее режиссер ленты «Играй, как Бекхэм» Гуриндер Чадха объявляла о начале работы над сиквелом картины. Постановщица сообщила изданию Deadline, что хочет «обратиться к оригинальным персонажам и возродить захватывающую историю».

Найтли назвала эту новость «волнующей». На вопрос, готова ли она вернуться к роли Джулз, актриса ответила: «Когда я узнала о продолжении, то подумала: “О, как интересно! Интересно, что они придумают”». Однако решение о съемках в сиквеле будет принято только тогда, когда актриса прочитает сценарий.

Ранее 40-летняя Кира Найтли впервые за долгое время вышла в свет.