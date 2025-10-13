Кира Найтли рассказала, что во время публичных встреч фанаты чаще всего спрашивают ее про роль в фильме «Играй, как Бекхэм» (2002).
«Удивительно, что фильм, снятый почти 25 лет назад, до сих пор остается той самой картиной, о которой я говорю постоянно», — сообщила актриса изданию People.
В фильме «Играй, как Бекхэм» Кира Найтли исполнила роль юной спортсменки Джулз, влюбленной в футбол.
«Сейчас, когда так много девушек увлекаются футболом, все хотят обсудить со мной именно этот фильм. Здорово быть частью истории, которая оставила такое позитивное наследие», — добавила Найтли.
Ранее режиссер ленты «Играй, как Бекхэм» Гуриндер Чадха объявляла о начале работы над сиквелом картины. Постановщица сообщила изданию Deadline, что хочет «обратиться к оригинальным персонажам и возродить захватывающую историю».
Найтли назвала эту новость «волнующей». На вопрос, готова ли она вернуться к роли Джулз, актриса ответила: «Когда я узнала о продолжении, то подумала: “О, как интересно! Интересно, что они придумают”». Однако решение о съемках в сиквеле будет принято только тогда, когда актриса прочитает сценарий.
Ранее 40-летняя Кира Найтли впервые за долгое время вышла в свет.