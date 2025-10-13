Ричмонд
49-летняя Екатерина Гусева показала себя без макияжа

Актриса Екатерина Гусева снялась без макияжа
Екатерина Гусева / фото: соцсети
Екатерина Гусева / фото: соцсети

Актриса, певица Екатерина Гусева показала себя без макияжа. 49-летняя звезда снялась в гримерке перед выходом на сцену и поделилась кадрами в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Артистка признавалась, что в повседневной жизни редко наносит макияж, чтобы дать возможность коже отдохнуть и восстановиться. Знаменитость также неоднократно опровергала слухи о пластике. Гусева подчеркивала, что негативно относится к такого рода операциям. Актриса ходит к косметологу, но о более серьезных вмешательствах даже не задумывается.

Екатерина Гусева на закрытии ММКФ, фото: пресс-служба
Екатерина Гусева на закрытии ММКФ, фото: пресс-служба

Знаменитость в 1996 году вышла замуж за предпринимателя Владимира Абашкина, который несколько лет добивался ее расположения. Звезда признавалась журналистам, что не спешила отвечать на ухаживания и вступать в серьезные отношения, поэтому благодарна супругу за настойчивость. По словам актрисы, ей повезло быстро встретить достойного человека и создать с ним счастливую семью.

У пары двое детей. Сын супругов Алексей пошел по стопам отца, в 2021 году он окончил МГИМО и начал заниматься бизнесом. А дочь Анна учится в музыкальной школе на хоровом отделении, а также периодически выступает с матерью на одной сцене.

Ранее Екатерина Гусева раскрыла главный секрет счастья.