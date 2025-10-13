49-летняя Екатерина Гусева показала себя без макияжа

Знаменитость в 1996 году вышла замуж за предпринимателя Владимира Абашкина, который несколько лет добивался ее расположения. Звезда признавалась журналистам, что не спешила отвечать на ухаживания и вступать в серьезные отношения, поэтому благодарна супругу за настойчивость. По словам актрисы, ей повезло быстро встретить достойного человека и создать с ним счастливую семью.