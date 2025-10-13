Преступник провернул аферу как в «Побеге из Шоушенка»

О мошенничестве стало известно 22 сентября 2025 года после того, как начальник тюрьмы заметил подозрительное снятие 2,6 тысяч рупий. Администрация места лишения свободы изучила выписку со счетов и начала внутреннее расследование. В ходе него власти тюрьмы установили причастность тюремного персонала, Ядава Ядава и еще одного заключенного к совершению аферы. Все были взяты под стражу местной полицией.