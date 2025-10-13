Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Преступник провернул аферу как в «Побеге из Шоушенка»

Заключенный из Индии совершил аферу с денежными средствами в тюрьме
Кадр из фильма «Побег из Шоушенка»
Кадр из фильма «Побег из Шоушенка»

В индийском городе Варанаси мужчина провернул аферу в стиле Энди Дюфрейна из фильма «Побег из Шоушенка». Об этом сообщает The Times of India.

По данным издания, 20 мая 2024 года заключенный Рамджит Ядав Ядав, обвиняемый в убийстве своей жены, сумел выйти под залог с тюремной чековой книжкой и снять 30 тысяч рупий (около 27 тысяч рублей по текущему курсу — «Газета.Ru») со счета окружного места лишения свободы.

Расследование постановило, что Ядав Ядав совершил аферу с помощью другого заключенного, старшего бухгалтера тюрьмы и сторожа. Мужчина перевел почти 30 тысяч рупий с банковского счета, которым управлял начальник тюрьмы, на свой собственный счет.

О мошенничестве стало известно 22 сентября 2025 года после того, как начальник тюрьмы заметил подозрительное снятие 2,6 тысяч рупий. Администрация места лишения свободы изучила выписку со счетов и начала внутреннее расследование. В ходе него власти тюрьмы установили причастность тюремного персонала, Ядава Ядава и еще одного заключенного к совершению аферы. Все были взяты под стражу местной полицией.