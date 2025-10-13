Кинокартина уже успела привлечь внимание зрителей и кинокритиков благодаря своему необычному подходу к жанру. Это не просто вестерн — фильм сочетает драматические линии, элементы черной комедии и современный взгляд на привычные клише жанра. За каждой сценой стоит тщательно продуманная работа режиссера и команды.
Помимо визуальных и жанровых особенностей, интерес вызывает и процесс создания картины: где проходили съемки, какие актеры воплотили персонажей на экране, а также каковы детали сюжета, которые обещают интригу с первых кадров. В статье мы подробно разберем четыре ключевых параметра фильма: дату выхода, локации съемок, актерский состав и основные сюжетные линии.
Когда выйдет фильм «Эддингтон»: последние новости
Мировая премьера «Эддингтона» состоялась на Каннском кинофестивале 2025 года, где фильм вызвал большой интерес у критиков. В России его покажут 16 октября, прокатчиком выступает компания «Капелла Фильм».
Режиссер и сценарист — Ари Астер, автор «Солнцестояния» и «Реинкарнации». В этот раз он обратился к неовестерну, добавив элементы драмы и черной комедии. Критики уже называют «Эддингтон» одной из самых обсуждаемых премьер года.
Где проходили съемки фильма «Эддингтон»
Работа над фильмом велась с марта по май 2024 года преимущественно в штате Нью-Мексико. Одной из ключевых локаций стал город Truth or Consequences (сокращенно TorC), где преобразовали Бродвей-стрит, переделали местные заведения и здания под нужды фильма, например бывшее кафе Giddy Up превратилось в Paula’s Café, а некоторые фасады переоформили в Sheriff’s Office.
Кроме того, часть работы велась в Альбукерке и его окрестностях. По данным местных источников, съемки в Нью-Мексико были сознательным выбором режиссера — он считал, что пейзажи тех мест идеальны для вестерна.
Кто снимается в фильме «Эддингтон»
В новом фильме Ари Астера собрался по-настоящему звездный актерский состав. Вот кто сыграл ключевых персонажей:
- Хоакин Феникс — Джо Кросс, шериф Эддингтона и кандидат в мэры;
- Педро Паскаль — Тед Гарсиа, действующий мэр Эддингтона, который борется за переизбрание на второй срок;
- Эмма Стоун — Луиза Кросс, жена шерифа, переживающая внутренний кризис на фоне политического противостояния;
- Остин Батлер — Вернон Джефферсон Пик, харизматичный лидер радикального культа;
- Люк Граймс — Гай Тули, офицер в управлении шерифа Эддингтона.
О чем будет фильм «Эддингтон»
События фильма разворачиваются в мае 2020 года, во время пандемии COVID-19, в небольшом городке Эддингтон (штат Нью-Мексико). В центре сюжета — противостояние между шерифом Джо Кроссом и мэром Тедом Гарсиа, чьи решения по карантинным мерам и строительству нового дата-центра раскалывают местное сообщество.
Когда напряжение достигает предела, Кросс решает сам баллотироваться на пост мэра, что превращает личный конфликт в политическое противостояние. На фоне нарастающего хаоса и взаимного недоверия город постепенно погружается в насилие.
Фильм поднимает темы радикализации, зависимости от технологий и утраты доверия между людьми. Астер показывает, как цифровая изоляция и информационный шум превращают обычный американский городок в микромодель современного общества, раздираемого страхом, подозрениями и жаждой власти.