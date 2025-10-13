Работа над фильмом велась с марта по май 2024 года преимущественно в штате Нью-Мексико. Одной из ключевых локаций стал город Truth or Consequences (сокращенно TorC), где преобразовали Бродвей-стрит, переделали местные заведения и здания под нужды фильма, например бывшее кафе Giddy Up превратилось в Paula’s Café, а некоторые фасады переоформили в Sheriff’s Office.