Что известно о фильме «Эддингтон»: дата выхода и секреты создания современного вестерна

«Эддингтон» — необычный фильм хотя бы потому, что в нем авторы постарались объединить элементы современного вестерна, черной комедии и драмы. В статье расскажем, когда состоится премьера, какие актеры сыграли главные роли и каков сюжет картины.
Екатерина Генберг
Автор Кино Mail
Кадр из фильма Эддингтон
Кадр из фильма «Эддингтон»

Кинокартина уже успела привлечь внимание зрителей и кинокритиков благодаря своему необычному подходу к жанру. Это не просто вестерн — фильм сочетает драматические линии, элементы черной комедии и современный взгляд на привычные клише жанра. За каждой сценой стоит тщательно продуманная работа режиссера и команды.

Помимо визуальных и жанровых особенностей, интерес вызывает и процесс создания картины: где проходили съемки, какие актеры воплотили персонажей на экране, а также каковы детали сюжета, которые обещают интригу с первых кадров. В статье мы подробно разберем четыре ключевых параметра фильма: дату выхода, локации съемок, актерский состав и основные сюжетные линии.

Когда выйдет фильм «Эддингтон»: последние новости

Мировая премьера «Эддингтона» состоялась на Каннском кинофестивале 2025 года, где фильм вызвал большой интерес у критиков. В России его покажут 16 октября, прокатчиком выступает компания «Капелла Фильм».

Режиссер и сценарист — Ари Астер, автор «Солнцестояния» и «Реинкарнации». В этот раз он обратился к неовестерну, добавив элементы драмы и черной комедии. Критики уже называют «Эддингтон» одной из самых обсуждаемых премьер года.

Где проходили съемки фильма «Эддингтон» 

Работа над фильмом велась с марта по май 2024 года преимущественно в штате Нью-Мексико. Одной из ключевых локаций стал город Truth or Consequences (сокращенно TorC), где преобразовали Бродвей-стрит, переделали местные заведения и здания под нужды фильма, например бывшее кафе Giddy Up превратилось в Paula’s Café, а некоторые фасады переоформили в Sheriff’s Office.

Кадр из фильма Эддингтон
Кадр из фильма «Эддингтон»

Кроме того, часть работы велась в Альбукерке и его окрестностях. По данным местных источников, съемки в Нью-Мексико были сознательным выбором режиссера — он считал, что пейзажи тех мест идеальны для вестерна.

Кто снимается в фильме «Эддингтон»

Хоакин Феникс и Педро Паскаль в фильме Эддингтон
Хоакин Феникс и Педро Паскаль в фильме «Эддингтон»

В новом фильме Ари Астера собрался по-настоящему звездный актерский состав. Вот кто сыграл ключевых персонажей:

  • Хоакин Феникс — Джо Кросс, шериф Эддингтона и кандидат в мэры;
  • Педро Паскаль — Тед Гарсиа, действующий мэр Эддингтона, который борется за переизбрание на второй срок;
  • Эмма Стоун — Луиза Кросс, жена шерифа, переживающая внутренний кризис на фоне политического противостояния;
  • Остин Батлер — Вернон Джефферсон Пик, харизматичный лидер радикального культа;
  • Люк Граймс — Гай Тули, офицер в управлении шерифа Эддингтона.

О чем будет фильм «Эддингтон»

События фильма разворачиваются в мае 2020 года, во время пандемии COVID-19, в небольшом городке Эддингтон (штат Нью-Мексико). В центре сюжета — противостояние между шерифом Джо Кроссом и мэром Тедом Гарсиа, чьи решения по карантинным мерам и строительству нового дата-центра раскалывают местное сообщество.

Кадр из фильма Эддингтон
Кадр из фильма «Эддингтон»

Когда напряжение достигает предела, Кросс решает сам баллотироваться на пост мэра, что превращает личный конфликт в политическое противостояние. На фоне нарастающего хаоса и взаимного недоверия город постепенно погружается в насилие.

Фильм поднимает темы радикализации, зависимости от технологий и утраты доверия между людьми. Астер показывает, как цифровая изоляция и информационный шум превращают обычный американский городок в микромодель современного общества, раздираемого страхом, подозрениями и жаждой власти.