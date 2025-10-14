Пореченков ищет убийцу жены в компании Зои Бербер: первые кадры сериала «Туман»

Начались съемки комедийного детектива «Туман» с Михаилом Пореченковым в главной роли. В сериале также снимаются Зоя Бербер и Андрей Мерзликин.
Сюжет рассказывает о капитане полиции Виталии Туманском, пережившем покушение на свою жизнь. В ходе трагического инцидента погибла его жена. Теперь Туманский хочет найти виновных и отомстить.
Чтобы сохранить должность в полиции, капитану необходимо заниматься и текущими делами. В помощь ему направляют строгую и принципиальную девушку — старшего лейтенанта Суворову (Бербер). Другим помощником Туманского становится бесхитростный участковый (Азамат Нигманов), недавно переехавший в Москву с Севера. Такие разные оперативники пытаются сработаться, параллельно помогая капитану в его личном расследовании.
В проекте также снимаются Андрей Федорцов и Анна Ардова. Режиссером «Тумана» стал Сергей Филатов, известный по сериалам «Бар “Один звонок”» и «Урок».
По словам постановщика, «действие сериала происходит на задворках Москвы, во всяких ее потаенных уголках», а история хоть и посвящена серьезной теме — поискам справедливости, но рассказывает об этом в комедийном ключе.
Одним из ярких элементов сериала станет саундтрек, в частности, песня группы «Сектор Газа», которая придаст ироничной истории особенную атмосферу.
Премьера сериала «Туман» состоится в онлайн-кинотеатре Kion.