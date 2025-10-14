Пореченков ищет убийцу жены в компании Зои Бербер: первые кадры сериала «Туман»

Чтобы сохранить должность в полиции, капитану необходимо заниматься и текущими делами. В помощь ему направляют строгую и принципиальную девушку — старшего лейтенанта Суворову (Бербер). Другим помощником Туманского становится бесхитростный участковый (Азамат Нигманов), недавно переехавший в Москву с Севера. Такие разные оперативники пытаются сработаться, параллельно помогая капитану в его личном расследовании.