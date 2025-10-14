Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Пореченков ищет убийцу жены в компании Зои Бербер: первые кадры сериала «Туман»

Смотрите фоторепортаж со съемок комедийного детектива «Туман» — ироничной истории о поисках справедливости
Михаил Пореченков и Зоя Бербер на съемках сериала «Туман»
Михаил Пореченков и Зоя Бербер на съемках сериала «Туман»

Начались съемки комедийного детектива «Туман» с Михаилом Пореченковым в главной роли. В сериале также снимаются Зоя Бербер и Андрей Мерзликин.

Сюжет рассказывает о капитане полиции Виталии Туманском, пережившем покушение на свою жизнь. В ходе трагического инцидента погибла его жена. Теперь Туманский хочет найти виновных и отомстить.

Чтобы сохранить должность в полиции, капитану необходимо заниматься и текущими делами. В помощь ему направляют строгую и принципиальную девушку — старшего лейтенанта Суворову (Бербер). Другим помощником Туманского становится бесхитростный участковый (Азамат Нигманов), недавно переехавший в Москву с Севера. Такие разные оперативники пытаются сработаться, параллельно помогая капитану в его личном расследовании.

Михаил Пореченков на съемках сериала «Туман»
Михаил Пореченков на съемках сериала «Туман»
Азамат Нигманов, Сергей Филатов, Зоя Бербер и Михаил Пореченков на съемках сериала «Туман»
Азамат Нигманов, Сергей Филатов, Зоя Бербер и Михаил Пореченков на съемках сериала «Туман»

В проекте также снимаются Андрей Федорцов и Анна Ардова. Режиссером «Тумана» стал Сергей Филатов, известный по сериалам «Бар “Один звонок”» и «Урок».

Михаил Пореченков на съемках сериала «Туман»
Михаил Пореченков на съемках сериала «Туман»
Зоя Бербер на съемках сериала «Туман»
Зоя Бербер на съемках сериала «Туман»

По словам постановщика, «действие сериала происходит на задворках Москвы, во всяких ее потаенных уголках», а история хоть и посвящена серьезной теме — поискам справедливости, но рассказывает об этом в комедийном ключе.

Михаил Пореченков и Азамат Нигманов на съемках сериала «Туман»
Михаил Пореченков и Азамат Нигманов на съемках сериала «Туман»

Одним из ярких элементов сериала станет саундтрек, в частности, песня группы «Сектор Газа», которая придаст ироничной истории особенную атмосферу.

Михаил Пореченков на съемках сериала «Туман»
Михаил Пореченков на съемках сериала «Туман»

Премьера сериала «Туман» состоится в онлайн-кинотеатре Kion.