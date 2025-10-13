Ричмонд
Крис Пратт попросил приковать себя к креслу ради новой роли

Актер добавил, что реальные ощущения помогли ему лучше вжиться в роль в фильме Тимура Бекмамбетова

Крис Пратт играет детектива, обвиняемого в убийстве своей жены, в предстоящем триллере «Казнить нельзя помиловать», выход которого запланирован на январь 2026 года. Действие картины разворачивается в ближайшем будущем. В центре сюжета находится система правосудия, которая основывается на работе искусственного интеллекта. Нейросети используют все — от камер дверных звонков до постов в социальных сетях и личных сообщений — чтобы собрать воедино все данные, проанализировать их и подтвердить вину или невинность человека.

Персонаж Криса Пратта привязан к железному креслу на протяжении всего 90-минутного повествования. Во время посещения New York Comic Con актер признался, что он специально потребовал, чтобы его по-настоящему пристегнули к креслу на все время его сцен.

«Я попросил команду ограничить меня в движениях. Так что мне не нужно было притворяться, что я привязан», — заявил Пратт во время интервью с коллегой Кали Рейс и режиссером Тимуром Бекмамбетовым.

Кадр из фильма «Милосердие»
Кадр из фильма «Милосердие»

«Существует определенный уровень клаустрофобии, который вы чувствуете, будучи привязанным к чему-то. Это было полезно для меня, на самом деле», — объяснил Пратт. Он также добавил, что странные ощущения помогли ему лучше вжиться в роль и почувствовать, каково это — быть действительно закованным и не иметь возможности выбраться.