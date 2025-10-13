Бен Стиллер откровенно рассказал о своих ошибках в воспитании детей

Бен Стиллер дал небольшое интервью на премьере своего нового документального фильма «Стиллер и Мира: Ничего не потеряно» во время Нью-Йоркского кинофестиваля. Проект исследует отношения актера с его покойными родителями — известным комедийным дуэтом — Джерри Стиллером и Энн Мирой, а также включает интервью с его собственными детьми — 23-летней дочерью Эллой и 20-летним сыном Куинлином.
Актер признался, что разговоры со взрослыми детьми в рамках съемок пролили свет на то, в чем он «ошибся как родитель».
«Это одна из тех вещей, над которыми ты особо не задумываешься. Тебе кажется, что все было правильно и хорошо. Но с их точки зрения все было совершенно по-другому. И, кстати, именно так было и с моими родителями», — отметил Стиллер. Речь идет о том, что он нередко ставил работу на первое место и был «часто отсутствующим родителем».
«Однажды я сидел на кухне с Куинном, когда он был маленьким, и говорил ему, что собираюсь на съемки “Ночи в музее 3” и мне придется поехать в Канаду на несколько месяцев. Его лицо погрустнело, и он произнес: “Я бы хотел, чтобы ты остался дома”. И я вроде как сказал: “Но ты же любишь “Ночь в музее””. Только спустя время я понял, для него это не имело ровным счетом никакого значения», — с раскаянием заключил артист.
Ранее стало известно, что Бен Стиллер и Роберт Де Ниро вернутся к своим ролям в «Знакомстве с родителями 4».