Бен Стиллер откровенно рассказал о своих ошибках в воспитании детей

«Однажды я сидел на кухне с Куинном, когда он был маленьким, и говорил ему, что собираюсь на съемки “Ночи в музее 3” и мне придется поехать в Канаду на несколько месяцев. Его лицо погрустнело, и он произнес: “Я бы хотел, чтобы ты остался дома”. И я вроде как сказал: “Но ты же любишь “Ночь в музее””. Только спустя время я понял, для него это не имело ровным счетом никакого значения», — с раскаянием заключил артист.